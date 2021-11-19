Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211119/gruzinskaya-mechta-ne-protiv-perevoda-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-262205811.html
"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику
"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику
Главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике, заявил Сергиенко 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T03:04+0400
2021-11-19T03:24+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
давид сергеенко
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/07/243940757_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ca01a03d6e50cbe5fed76e0f2d1d14c2.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не против перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, если это порекомендуют врачи, сказал депутат от правящей партии, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко на брифинге.Сергеенко вместе с другими представителями правящей партии посетил тюремную клинику, когда выяснилось, что находящийся в ней Саакашвили на 49-й голодовки оказался в реанимационном отделении клиники после потери сознания.Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили &gt;&gt;"Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования то пациента переведут в другую клинику", - сказал Сергеенко.При этом, он отметил, что Саакашвили уже проконсультировал невролог, а после него к нему зайдут еще четыре врача разных профилей.По его словам, главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике.В тоже время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе подчеркнул, что сейчас все будут ориентироваться только на интересы пациента."Сейчас все обязаны ориентироваться на интересы пациента. Для него будет лучшим решением прекратить голодовку, что касается перевода, то в этом случае сначала будет оценено состояние пациента а после будут приняты релевантные решения", - сказал Сарджвеладзе.Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/07/243940757_316:0:1928:1209_1920x0_80_0_0_4536b9492f9f8f5b8213456ee96484ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, давид сергеенко, возвращение и арест саакашвили

"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику

03:04 19.11.2021 (обновлено: 03:24 19.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДавид Сергеенко беседует с журналистами
Давид Сергеенко беседует с журналистами - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике, заявил Сергиенко
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не против перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, если это порекомендуют врачи, сказал депутат от правящей партии, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко на брифинге.
Сергеенко вместе с другими представителями правящей партии посетил тюремную клинику, когда выяснилось, что находящийся в ней Саакашвили на 49-й голодовки оказался в реанимационном отделении клиники после потери сознания.
Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили >>
"Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования то пациента переведут в другую клинику", - сказал Сергеенко.
При этом, он отметил, что Саакашвили уже проконсультировал невролог, а после него к нему зайдут еще четыре врача разных профилей.
"Сегодняшние консультации посвящены тому, какие исследования необходимы для состояния развившегося вечером. Если исследования можно провести на месте они будут проведены, если нет, то пациента – переведут. Единственным основанием для решения станут медицинские показатели", - сказал Сергеенко.
По его словам, главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике.
В тоже время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе подчеркнул, что сейчас все будут ориентироваться только на интересы пациента.
"Сейчас все обязаны ориентироваться на интересы пациента. Для него будет лучшим решением прекратить голодовку, что касается перевода, то в этом случае сначала будет оценено состояние пациента а после будут приняты релевантные решения", - сказал Сарджвеладзе.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
03:04"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику
01:00В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео
00:49Две группы врачей обсудили состояние Саакашвили с главой Минздрава Грузии
00:28Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили
ВчераЭкс-канцлер Австрии лишен депутатской неприкосновенности
ВчераЦена на газ в разных странах мира
ВчераСаакашвили пока остается в реанимационном отделении тюремной больницы
Вчера"Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси
ВчераСаакашвили находится в реанимации тюремной больницы
ВчераНаблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром
ВчераСлужба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили
ВчераCостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба
ВчераГлавный тренер сборной Грузии по регби: "У Фиджи есть слабые места"
ВчераМигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео
ВчераДля коллективного иммунитета в Грузии должны прививаться не менее 20 тысяч человек в день
ВчераСаакашвили после встречи с адвокатами упал и его унесли на носилках
ВчераЗима близко: с 20 ноября в Тбилиси отключат все фонтаны
ВчераГрузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix
ВчераВ "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику
ВчераТретью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек