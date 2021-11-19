https://sputnik-georgia.ru/20211119/gruzinskaya-mechta-ne-protiv-perevoda-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-262205811.html

"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику

"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику

Главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике, заявил Сергиенко 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T03:04+0400

2021-11-19T03:04+0400

2021-11-19T03:24+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не против перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, если это порекомендуют врачи, сказал депутат от правящей партии, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко на брифинге.Сергеенко вместе с другими представителями правящей партии посетил тюремную клинику, когда выяснилось, что находящийся в ней Саакашвили на 49-й голодовки оказался в реанимационном отделении клиники после потери сознания.Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили >>"Сегодня уже запланированы консультации, во время которых врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования то пациента переведут в другую клинику", - сказал Сергеенко.При этом, он отметил, что Саакашвили уже проконсультировал невролог, а после него к нему зайдут еще четыре врача разных профилей.По его словам, главным определяющим фактором станет наличие технологических ресурсов в тюремной клинике.В тоже время глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе подчеркнул, что сейчас все будут ориентироваться только на интересы пациента."Сейчас все обязаны ориентироваться на интересы пациента. Для него будет лучшим решением прекратить голодовку, что касается перевода, то в этом случае сначала будет оценено состояние пациента а после будут приняты релевантные решения", - сказал Сарджвеладзе.Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, давид сергеенко, возвращение и арест саакашвили