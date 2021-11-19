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Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили
Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили
По мнению врачей, тюремная клиника не в состоянии обеспечить непрерывный цикл ухода за пациентом, находящемся в критически тяжелом состоянии 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T00:28+0400
2021-11-19T01:04+0400
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грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили острое критическое и его надо перевести в мультипрофильную клинику, заявила Мариам Джишкариани, глава альтернативного консилиума врачей, собранного НПО "Центр Эмпатия".В четверг вечером, на 49-й день экс-президент потерял сознание и был помещен в реанимацию в тюремной больнице.Она отметила, что часть специалистов центра не допустили к пациенту и осмотреть Саакашвили разрешили только ей и врачу реаниматологу."По моему мнению состояние вызвано церебро-органическим синдромом с эпизодом потери сознания несколько часов назад и сейчас также проявляется этот синдром", - сказала Джишкариани.Ранее в тюремную клинику, где находится Саакашвили, по информации СМИ, прибыли председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, депутаты, имеющие степени в сфере здравоохранения, Давид Сергеенко и Дмитрий Хундадзе, а также министр юстиции Рати Брегадзе.После известия об ухудшении здоровья экс-президента Грузии на месте собрались сторонники Саакашвили и была усилена охрана тюрьмы.Саакашвили пока остается в реанимационном отделении тюремной больницы &gt;&gt;По информации СМИ, власти приняли решение перевезти Саакашвили в Горийский военный госпиталь, однако официальные источники эту информацию пока не подтверждают.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили

00:28 19.11.2021 (обновлено: 01:04 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГлданская тюрьма номер 18, где в больнице находится Саакашвили. Полицейский кордон
Глданская тюрьма номер 18, где в больнице находится Саакашвили. Полицейский кордон - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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По мнению врачей, тюремная клиника не в состоянии обеспечить непрерывный цикл ухода за пациентом, находящемся в критически тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили острое критическое и его надо перевести в мультипрофильную клинику, заявила Мариам Джишкариани, глава альтернативного консилиума врачей, собранного НПО "Центр Эмпатия".
В четверг вечером, на 49-й день экс-президент потерял сознание и был помещен в реанимацию в тюремной больнице.
"В тюремной больницы нет непрерывного цикла обеспечения здравоохранения, на месте нет всех врачей, у лечащего врача нет навыков ведения такого пациента, который в критически тяжелом состоянии", - заявила Джишкариани.
Она отметила, что часть специалистов центра не допустили к пациенту и осмотреть Саакашвили разрешили только ей и врачу реаниматологу.
"По моему мнению состояние вызвано церебро-органическим синдромом с эпизодом потери сознания несколько часов назад и сейчас также проявляется этот синдром", - сказала Джишкариани.
Ранее в тюремную клинику, где находится Саакашвили, по информации СМИ, прибыли председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, депутаты, имеющие степени в сфере здравоохранения, Давид Сергеенко и Дмитрий Хундадзе, а также министр юстиции Рати Брегадзе.
После известия об ухудшении здоровья экс-президента Грузии на месте собрались сторонники Саакашвили и была усилена охрана тюрьмы.
Саакашвили пока остается в реанимационном отделении тюремной больницы >>
По информации СМИ, власти приняли решение перевезти Саакашвили в Горийский военный госпиталь, однако официальные источники эту информацию пока не подтверждают.

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