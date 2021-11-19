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Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
Стоимость экспортируемой продукции выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T07:32+0400
2021-11-19T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 8,5 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 4,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 35%, а стоимость экспорта выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Российскую Федерацию – 3 089 тонн, Армению - 3 052 тонны, и Украину – 2 172 тонны. Помимо этих стран, экспорт осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Куда вывозятся грузинские хурма и корольки

07:32 19.11.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкСбор урожая хурмы
Сбор урожая хурмы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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Стоимость экспортируемой продукции выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 8,5 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 4,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 35%, а стоимость экспорта выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
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В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Российскую Федерацию – 3 089 тонн, Армению - 3 052 тонны, и Украину – 2 172 тонны. Помимо этих стран, экспорт осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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