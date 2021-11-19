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Курс лари на пятницу – 3,1303 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1303 GEL/$1
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в размере 3,1303 GEL/$1. 19.11.2021, Sputnik Грузия
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экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в размере 3,1303 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0132 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,1303 GEL/$1

09:20 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в размере 3,1303 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0132 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 19 ноября
Кросс-курс основных валют на 19 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Кросс-курс основных валют на 19 ноября
© Sputnik
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