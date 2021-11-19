https://sputnik-georgia.ru/20211119/minkultury-gruzii-priobrelo-arkhivnye-materialy-publitsista-ili-agladze-262229579.html

Минкультуры Грузии приобрело архивные материалы публициста Ильи Агладзе

Минкультуры Грузии приобрело архивные материалы публициста Ильи Агладзе

Уникальные рукописи и автографы известных грузинских деятелей из архива Агладзе будут переданы Музею грузинской литературы 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T18:13+0400

2021-11-19T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии приобрело архивные материалы известного грузинского публициста, журналиста, переводчика Ильи Агладзе для Государственного музея грузинской литературы им. Георгия Леонидзе.Как сообщает ведомство, архивные материалы включают 370 рукописей и печатных документов таких известных грузинских авторов, как Давид Клдиашвили, Галактион Табидзе, Нико Лорткипанидзе, Паоло Иашвили, Котэ Макашвили, Иосеб Гришашвили, Георгий Кучишвили, Сандро Шаншиашвили, Акакий Папава, Валериан Гуниа и других.В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году>>Архивные материалы являются эксклюзивными, так как других экземпляров нет и большинство из них до сих пор не были известны."Вместе с тем, в приобретенный архив входят очень интересные документы периода независимости Грузии, в частности документация Союза писателей Грузии со дня основания в 1917 году по 1921 год, в том числе письма и заявления писателей и общественных деятелей, протоколы заседаний Союза писателей, документы первой конференции Союза писателей, обращения, уставы, подписи писателей, документы бухгалтерии Союза писателей, квитанции, факсимильные списки писателей, открытки и журналы", - говорится в сообщении Минкультуры.В архиве также есть письма, записи и другие документы по женской проблематике, принадлежащие супруге Ильи Агладзе - писательнице, переводчице, основательнице женской благотворительной организации Ольге Бежанишвили-Агладзе.Примечательно, что источники рукописей были до сих пор неизвестны как широкой общественности, так и исследователям и представляют собой достоверные документы для изучения деятельности Союза писателей того периода.Илья Агладзе - публицист, журналист, переводчик. Учился в Тбилисской духовной семинарии, но не окончил ее. Переводы, фельетоны, публицистические письма Агладзе издавались с 1894 года.В 1894–1902 годах он работал в газете "Иверия". В 1908-1910 годах был редактором "Дроеба" и его иллюстрированного дополнения. Был активным членом правления Общества по распространению грамотности среди грузин.После советизации Грузии Агладзе работал в редакциях газеты "Комунисти", журналах "Литературная Грузия" и "Мнатоби". Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210731/Ministerstvo-kultury-sozdast-nauchno-konsultativnyy-sovet-252469581.html

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