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https://sputnik-georgia.ru/20211119/minkultury-gruzii-priobrelo-arkhivnye-materialy-publitsista-ili-agladze-262229579.html
Минкультуры Грузии приобрело архивные материалы публициста Ильи Агладзе
Минкультуры Грузии приобрело архивные материалы публициста Ильи Агладзе
Уникальные рукописи и автографы известных грузинских деятелей из архива Агладзе будут переданы Музею грузинской литературы 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T18:13+0400
2021-11-19T18:33+0400
культура
новости
грузия
архив
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии приобрело архивные материалы известного грузинского публициста, журналиста, переводчика Ильи Агладзе для Государственного музея грузинской литературы им. Георгия Леонидзе.Как сообщает ведомство, архивные материалы включают 370 рукописей и печатных документов таких известных грузинских авторов, как Давид Клдиашвили, Галактион Табидзе, Нико Лорткипанидзе, Паоло Иашвили, Котэ Макашвили, Иосеб Гришашвили, Георгий Кучишвили, Сандро Шаншиашвили, Акакий Папава, Валериан Гуниа и других.В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году&gt;&gt;Архивные материалы являются эксклюзивными, так как других экземпляров нет и большинство из них до сих пор не были известны."Вместе с тем, в приобретенный архив входят очень интересные документы периода независимости Грузии, в частности документация Союза писателей Грузии со дня основания в 1917 году по 1921 год, в том числе письма и заявления писателей и общественных деятелей, протоколы заседаний Союза писателей, документы первой конференции Союза писателей, обращения, уставы, подписи писателей, документы бухгалтерии Союза писателей, квитанции, факсимильные списки писателей, открытки и журналы", - говорится в сообщении Минкультуры.В архиве также есть письма, записи и другие документы по женской проблематике, принадлежащие супруге Ильи Агладзе - писательнице, переводчице, основательнице женской благотворительной организации Ольге Бежанишвили-Агладзе.Примечательно, что источники рукописей были до сих пор неизвестны как широкой общественности, так и исследователям и представляют собой достоверные документы для изучения деятельности Союза писателей того периода.Илья Агладзе - публицист, журналист, переводчик. Учился в Тбилисской духовной семинарии, но не окончил ее. Переводы, фельетоны, публицистические письма Агладзе издавались с 1894 года.В 1894–1902 годах он работал в газете "Иверия". В 1908-1910 годах был редактором "Дроеба" и его иллюстрированного дополнения. Был активным членом правления Общества по распространению грамотности среди грузин.После советизации Грузии Агладзе работал в редакциях газеты "Комунисти", журналах "Литературная Грузия" и "Мнатоби". Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, архив

Минкультуры Грузии приобрело архивные материалы публициста Ильи Агладзе

18:13 19.11.2021 (обновлено: 18:33 19.11.2021)
© Facebook / Ministry of Culture, Sports and Youth of GeorgiaАрхивные материалы известного грузинского публициста, журналиста, переводчика Ильи Агладзе
Архивные материалы известного грузинского публициста, журналиста, переводчика Ильи Агладзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Facebook / Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
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Уникальные рукописи и автографы известных грузинских деятелей из архива Агладзе будут переданы Музею грузинской литературы
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Министерство культуры Грузии приобрело архивные материалы известного грузинского публициста, журналиста, переводчика Ильи Агладзе для Государственного музея грузинской литературы им. Георгия Леонидзе.
Как сообщает ведомство, архивные материалы включают 370 рукописей и печатных документов таких известных грузинских авторов, как Давид Клдиашвили, Галактион Табидзе, Нико Лорткипанидзе, Паоло Иашвили, Котэ Макашвили, Иосеб Гришашвили, Георгий Кучишвили, Сандро Шаншиашвили, Акакий Папава, Валериан Гуниа и других.
В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году>>
Архивные материалы являются эксклюзивными, так как других экземпляров нет и большинство из них до сих пор не были известны.
"Вместе с тем, в приобретенный архив входят очень интересные документы периода независимости Грузии, в частности документация Союза писателей Грузии со дня основания в 1917 году по 1921 год, в том числе письма и заявления писателей и общественных деятелей, протоколы заседаний Союза писателей, документы первой конференции Союза писателей, обращения, уставы, подписи писателей, документы бухгалтерии Союза писателей, квитанции, факсимильные списки писателей, открытки и журналы", - говорится в сообщении Минкультуры.
В архиве также есть письма, записи и другие документы по женской проблематике, принадлежащие супруге Ильи Агладзе - писательнице, переводчице, основательнице женской благотворительной организации Ольге Бежанишвили-Агладзе.
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Примечательно, что источники рукописей были до сих пор неизвестны как широкой общественности, так и исследователям и представляют собой достоверные документы для изучения деятельности Союза писателей того периода.
Илья Агладзе - публицист, журналист, переводчик. Учился в Тбилисской духовной семинарии, но не окончил ее. Переводы, фельетоны, публицистические письма Агладзе издавались с 1894 года.
В 1894–1902 годах он работал в газете "Иверия". В 1908-1910 годах был редактором "Дроеба" и его иллюстрированного дополнения. Был активным членом правления Общества по распространению грамотности среди грузин.
После советизации Грузии Агладзе работал в редакциях газеты "Комунисти", журналах "Литературная Грузия" и "Мнатоби". Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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