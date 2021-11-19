https://sputnik-georgia.ru/20211119/polnyy-lokdaun-vvoditsya-v-avstrii-262236673.html

Полный локдаун вводится в Австрии

Полный локдаун вводится в Австрии

Ранее власти Австрии ввели частичный локдаун для тех, кто не прививался от коронавируса 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T22:06+0400

2021-11-19T22:06+0400

2021-11-19T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Локдаун из-за коронавируса для всего населения Австрии вводится в стране с понедельника.Под ограничения попадут как непривитые, так и привитые граждане."Все граждане должны будут принять новые ограничения на 20 дней, потому что слишком много тех, кто не поддержал их", - заявил федеральный канцлер Александр Шалленберг.Рост темпов распространения коронавирусной инфекции в странах Западной Европы продолжается, при этом эпицентр заболеваемости смещается с востока на запад, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.В частности, в Австрии уровень инфицирования коронавирусом один из самых высоких в еврозоне - почти тысяча случаев на сто тысяч жителей.Ранее власти этой страны вводили частичный локдаун для тех, кто не прививался от коронавируса. Таким гражданам запрещали без особой надобности покидать свои жилища. Для них был введен запрет на посещение магазинов одежды, мебели, спортивной экипировки.Тогда канцлер Шалленберг объяснил необходимость новых мер тем, что в Австрии широко распространяется вариант коронавируса "дельта" и отмечаются низкие показатели вакцинации.Собственно, по этой причине австрийский канцлер объявил об обязательной вакцинации с февраля 2022 года всех жителей страны.Пока от коронавируса вакцинировались лишь 65% населения - это один из самых низких показателей в Европе.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/vlasti-avstrii-vveli-lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-262063610.html

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