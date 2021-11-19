https://sputnik-georgia.ru/20211119/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-rastet--poslednie-dannye-262199444.html

Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные

Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные

Импорт электроэнергии в Грузию из соседних стран составил 13,8% от общего объема потребления в стране 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T09:01+0400

2021-11-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. За десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).По данным Оператора в Грузии, с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии >>Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России - более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 505,7 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.Развитие альтернативной энергетики без новых ГЭС создаст проблемы в Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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