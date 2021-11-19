https://sputnik-georgia.ru/20211119/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-rastet--poslednie-dannye-262199444.html
Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
Импорт электроэнергии в Грузию из соседних стран составил 13,8% от общего объема потребления в стране 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T09:01+0400
2021-11-19T09:01+0400
2021-11-19T09:03+0400
экономика
новости
грузия
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696901_0:163:3000:1851_1920x0_80_0_0_29b76d39285d02aa500e9e5febea4805.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. За десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).По данным Оператора в Грузии, с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии >>Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России - более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 505,7 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.Развитие альтернативной энергетики без новых ГЭС создаст проблемы в Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696901_158:0:2842:2013_1920x0_80_0_0_c32bf57261103ca63f1354e0423e99db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, энергетика грузии
Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
09:01 19.11.2021 (обновлено: 09:03 19.11.2021)
Импорт электроэнергии в Грузию из соседних стран составил 13,8% от общего объема потребления в стране
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik.
За десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии
(ESCO).
По данным Оператора в Грузии, с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.
Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.
С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России - более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 505,7 миллиона киловатт-часов.
А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.