https://sputnik-georgia.ru/20211119/skolko-zarabotali-gruzinskie-telekanaly-na-politicheskoy-reklame-262216903.html

Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе

Сколько заработали грузинские телеканалы на политической рекламе

Больше всех на политической рекламе заработал телеканал "Рустави 2" 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T13:31+0400

2021-11-19T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Доходы от платной политической рекламы грузинских телерадиовещателей составили 3,8 миллиона лари (1,2 миллиона долларов), говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.Комиссия проанализировала интенсивность платной и бесплатной политической рекламы к местным выборам 2021 года.Скандал с "кровавыми баннерами" в Грузии: рекламная компания обратилась к парламенту>>В предвыборный период платную рекламу на восьми грузинских телеканалах разместили пять политических партий: правящая партия "Грузинская мечта", "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Гирчи" и "Трибуна".Больше всех на платной рекламе заработал телеканал "Рустави 2" - 769 461 лари (245,8 тысячи долларов). Главным заказчиком была "Грузинская мечта" (87,2%).Доходы телекомпании "Имеди" составили чуть меньше - 640 132 лари (204,5 тысячи долларов), всю сумму заплатила правящая партия, поскольку на канале платную рекламу размещала лишь "Грузинская мечта".Доходы телеканала ТV Pirveli составили 606 773 лари (193,8 тысячи долларов). 90% из этой суммы каналу заплатила партия "Лело для Грузии"."Мтавари архи" заработал на платной рекламе 467 364 лари (149,3 тысячи долларов). Основным заказчиком и тут выступила партия "Лело для Грузии" (61,3%).Доходы канала GDS - 276 648 лари (88,3 тысячи долларов). Как и в случае с телеканалом "Имеди", рекламу на канале разместила лишь правящая партия.Post tv заработал на рекламе в предвыборный период 245 333 лари (78,3 тысячи долларов). 88% из этой суммы заплатила "Грузинская мечта".194 477 лари (62,1 тысячи долларов) на политической рекламе заработал телеканал Formula. 63% из этой суммы приходится на "Национальное движение".За рекламу на Palitra News заплатила лишь партия "Гирчи" - 14 492 лари (4,6 тысячи долларов).Также, по информации регулятора, 22 региональных вещателя получили от платной политической рекламы доход в 44 661 лари (14,2 тысячи долларов).При анализе политической рекламы к муниципальным выборам, Комиссия установила, что в предвыборный период теле- и радиокомпании в общей сложности 39 тысяч минут уделили бесплатной политической рекламе, стоимость которой составила 23,2 миллиона лари (7,4 миллиона долларов).В целом, в третьем квартале 2021 года доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии увеличились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 21,8 миллиона лари (6,9 миллиона долларов).Доходы телекомпаний от рекламы с 1 июля по 30 сентября 2021 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20 миллионов лари (6,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Dokhody-ot-reklamy-gruzinskikh-telekanalov-vyrosli-252580093.html

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