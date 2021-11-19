https://sputnik-georgia.ru/20211119/v-gruzii-sotsialno-nezaschischennym-grazhdanam-pomogut-nayti-rabotu-262215881.html

В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу

В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу

Информационная кампания по трудоустройству будет проводиться как в столице, так и в регионах Грузии 19.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентства по трудоустройству и социального обслуживания Грузии начинают информационную кампанию по трудоустройству социально незащищенных граждан в регионах, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Подписанный между ведомствами меморандум о сотрудничестве предусматривает информационные встречи с трудоспособными социально незащищенными гражданами в регионах и муниципалитетах, их включение в соответствующие государственные программы и информирование о ситуации на рынке труда. "Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе>>Данные встречи, считают в Минздраве, должны повысить информированность соискателей работы и сделают еще более эффективными и качественными услуги в сфере трудоустройства.В рамках кампании, встречи с целевыми группами на первом этапе пройдут во всех районах Тбилиси, а затем в регионах, а значит, информационная кампания охватит всю Грузию.Со своей стороны, и.о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе отметил, что тесное сотрудничество между двумя агентствами внесет значительный вклад в доступность актуальной информации для соискателей, что еще больше повысит эффективность дальнейших механизмов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210701/Forum-trudoustroystva-startuet-v-Tbilisi-252174271.html

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