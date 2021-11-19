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В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу
В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу
Информационная кампания по трудоустройству будет проводиться как в столице, так и в регионах Грузии 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T13:16+0400
2021-11-19T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентства по трудоустройству и социального обслуживания Грузии начинают информационную кампанию по трудоустройству социально незащищенных граждан в регионах, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Подписанный между ведомствами меморандум о сотрудничестве предусматривает информационные встречи с трудоспособными социально незащищенными гражданами в регионах и муниципалитетах, их включение в соответствующие государственные программы и информирование о ситуации на рынке труда. "Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе&gt;&gt;Данные встречи, считают в Минздраве, должны повысить информированность соискателей работы и сделают еще более эффективными и качественными услуги в сфере трудоустройства.В рамках кампании, встречи с целевыми группами на первом этапе пройдут во всех районах Тбилиси, а затем в регионах, а значит, информационная кампания охватит всю Грузию.Со своей стороны, и.о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе отметил, что тесное сотрудничество между двумя агентствами внесет значительный вклад в доступность актуальной информации для соискателей, что еще больше повысит эффективность дальнейших механизмов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, трудоустройство

В Грузии социально незащищенным гражданам помогут найти работу

13:16 19.11.2021
© Facebook / State Agency for Employment PromotionПодписание меморандума о взаимном сотрудничестве между и.о. директора Государственного агентства по содействию трудоустройству Тамар Баркалая и и.о. директора Агентства социальных услуг Леван Гогодзе
Подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между и.о. директора Государственного агентства по содействию трудоустройству Тамар Баркалая и и.о. директора Агентства социальных услуг Леван Гогодзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Facebook / State Agency for Employment Promotion
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Информационная кампания по трудоустройству будет проводиться как в столице, так и в регионах Грузии
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентства по трудоустройству и социального обслуживания Грузии начинают информационную кампанию по трудоустройству социально незащищенных граждан в регионах, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Подписанный между ведомствами меморандум о сотрудничестве предусматривает информационные встречи с трудоспособными социально незащищенными гражданами в регионах и муниципалитетах, их включение в соответствующие государственные программы и информирование о ситуации на рынке труда.
"Учись и работай" - мэрия Тбилиси открывает регистрацию на участие в программе>>
Данные встречи, считают в Минздраве, должны повысить информированность соискателей работы и сделают еще более эффективными и качественными услуги в сфере трудоустройства.
В рамках кампании, встречи с целевыми группами на первом этапе пройдут во всех районах Тбилиси, а затем в регионах, а значит, информационная кампания охватит всю Грузию.
"В рамках меморандума, подписанного агентствами, будет производиться сбор информации о социально незащищенном трудоспособном населении с целью оказания им помощи в трудоустройстве, включая помощь в повышении квалификации или освоении новых профессий", - сказала исполняющая обязанности директора Государственного агентства по трудоустройству Тамар Баркалая.
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Со своей стороны, и.о. директора Агентства социального обслуживания Леван Гогодзе отметил, что тесное сотрудничество между двумя агентствами внесет значительный вклад в доступность актуальной информации для соискателей, что еще больше повысит эффективность дальнейших механизмов.
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