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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли испанской "Барселонете"
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли испанской "Барселонете"
Для "Динамо" это поражение стало уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома уступили испанской "Барселонете" со счетом 7:20 в третьем туре Лиги чемпионов.Встреча прошла при подавляющем преимуществе гостей. Особенно испанцам удались первая и четвертая четверти, в которых они победили 7:2 и 6:1, соответственно.Самым результативным в составе "Динамо" стал Сандро Адеишвили, забросивший два мяча. У испанцев же феноменальную игру показал Ортега Грандос, на счету которого семь (!) мячей.Для "Динамо" это поражение стало уже третьим в нынешнем розыгрыше турнира. В первом туре подопечные Зураба Руруа уступили греческому "Олимпиакосу" (9:20), а во втором хорватскому "Ядрану" (13:15). Вполне естественно, что с такими результатами грузинский клуб замыкает турнирную таблицу в группе "А".Следующий матч в Лиге чемпионов "Динамо" также проведет дома. 30 ноября столичный клуб примет итальянскую "Брешию".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211110/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-proigrali-vtoroy-match-v-lige-chempionov-261953379.html
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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли испанской "Барселонете"
Для "Динамо" это поражение стало уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов по водному поло
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома уступили испанской "Барселонете" со счетом 7:20 в третьем туре Лиги чемпионов.
Встреча прошла при подавляющем преимуществе гостей. Особенно испанцам удались первая и четвертая четверти, в которых они победили 7:2 и 6:1, соответственно.
Самым результативным в составе "Динамо" стал Сандро Адеишвили, забросивший два мяча. У испанцев же феноменальную игру показал Ортега Грандос, на счету которого семь (!) мячей.
Для "Динамо" это поражение стало уже третьим в нынешнем розыгрыше турнира. В первом туре подопечные Зураба Руруа уступили греческому "Олимпиакосу" (9:20), а во втором хорватскому "Ядрану" (13:15). Вполне естественно, что с такими результатами грузинский клуб замыкает турнирную таблицу в группе "А".
Следующий матч в Лиге чемпионов "Динамо" также проведет дома. 30 ноября столичный клуб примет итальянскую "Брешию".
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