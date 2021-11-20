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Семь позиций вверх – сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА
Семь позиций вверх – сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА
Значительный прогресс национальной команды обусловлен тремя победами подряд 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T10:32+0400
2021-11-20T10:32+0400
2021-11-20T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу поднялась на семь позиций в обновленном рейтинге ФИФА и переместилась с 93 на 86 место.На данный момент в активе сборной Грузии 1269.24 очка и она располагается между Сирией (1269.96) и Гаити (1268.05).Значительный прогресс национальной команды обусловлен тем, что календарный год подопечные Вилли Саньоля завершили тремя победами подряд. В отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии обыграла Косово (2:1) и Швецию (2:0), а в товарищеской игре взяла верх над Узбекистаном (1:0).В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Грузии в восьми матчах набрала семь очков и заняла в группе "В" четвертое место. Победителем группы стала Испания, автоматически квалифицировавшаяся на ЧМ, а второе место и путевку в стыковые матчи получила Швеция.Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Бельгии (1828.45). На втором месте Бразилия (1826.35), а замыкает тройку лидеров Франция (1786.15).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/sbornaya-gruzii-po-futbolu--plyusy-i-minusy-pervogo-goda-s-novym-trenerom-262125917.html
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спорт, новости, футбол, фифа, сборная грузии по футболу, рейтинг фифа/кока-кола
Семь позиций вверх – сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА
Значительный прогресс национальной команды обусловлен тремя победами подряд
ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik.
Национальная сборная Грузии по футболу поднялась на семь позиций в обновленном рейтинге ФИФА
и переместилась с 93 на 86 место.
На данный момент в активе сборной Грузии 1269.24 очка и она располагается между Сирией (1269.96) и Гаити (1268.05).
Значительный прогресс национальной команды обусловлен тем, что календарный год подопечные Вилли Саньоля завершили тремя победами подряд. В отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии обыграла Косово (2:1) и Швецию (2:0), а в товарищеской игре взяла верх над Узбекистаном (1:0).
В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Грузии в восьми матчах набрала семь очков и заняла в группе "В" четвертое место. Победителем группы стала Испания, автоматически квалифицировавшаяся на ЧМ, а второе место и путевку в стыковые матчи получила Швеция.
Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Бельгии (1828.45). На втором месте Бразилия (1826.35), а замыкает тройку лидеров Франция (1786.15).
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