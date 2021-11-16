https://sputnik-georgia.ru/20211116/sbornaya-gruzii-po-futbolu--plyusy-i-minusy-pervogo-goda-s-novym-trenerom-262125917.html

Сборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером

Сборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия подводит итоги календарного года, который страна провела с новым тренером 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T19:41+0400

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Сборная Грузии по футболу завершила календарный год, выиграв три матча подряд. Последний аккорд прозвучал в Гори, где в товарищеском матче был обыгран Узбекистан со счетом 1:0. До этого грузины отметились более серьезным достижением, победив в двух отборочных играх ЧМ-2022.На выезде команда Вилли Саньоля взяла верх над Косово (2:1), а дома в Батуми сотворила сенсацию, обыграв грозную Швецию со Златаном Ибрагимовичем (2:0). Фактически именно это поражение лишило скандинавов прямой путевки на "мундиаль" в Катаре.Сборная Грузии по футболу обыграла Узбекистан в товарищеском матче >>Это был первый год сборной Грузии под руководством Вилли Саньоля.Саньоль – тренер национальной сборной?Вилли Саньоль был назначен на пост главного тренера сборной Грузии в феврале текущего года. На этом посту француз сменил Владимира Вайсса, проработавшего с главной командой страны почти пять лет. Похвастаться богатым тренерским опытом Саньоль не мог, поэтому его кандидатура вызывала определенные вопросы.Саньоль выступал в "Баварии" девять сезонов и с мюнхенским клубом выиграл практически все возможные титулы и Кубки. Неплохо сложилась карьера защитника и в национальной сборной Франции, в составе которой он стал вице-чемпионом мира (2006) и двухкратным победителем Кубка конфедераций (2001, 2003). Но одно дело карьера игрока и совсем другое – тренера.Вилли Саньоль – кто он, новый главный тренер сборной Грузии по футболу >>После завершения профессиональной карьеры футболиста Саньоль начал пробовать свои силы на тренерском поприще. Сначала была французская молодежка (U-21), а потом полтора сезона в "Бордо". Каких-либо серьезных результатов на этих постах Саньоль не добился.Следующим этапом карьеры стала родная "Бавария". Летом 2017 года Саньоля в свой тренерский штаб пригласил Карло Анчелотти. Но у итальянца не заладились отношения с руководством клуба, и через несколько месяцев "папа Карло" покинул Мюнхен. Саньоль какое-то время исполнял обязанности главного тренера, но с приходом в "Баварию" Юппа Хайнкеса тоже покинул немецкие просторы. Почти три года Саньоль был вне тренерской деятельности, и тут на тебе – главный тренер сборной Грузии. Конечно вопросы возникли бы!Саньоль и весенняя часть отбора на ЧМТак сложились обстоятельства, что у Саньоля не было времени на серьезное ознакомление со своей новой командой. Окна для товарищеских матчей уже не было, и французу предстояло пройти проверку боем сразу же в отборочных матчах ЧМ-2022. Скажем, тот же Вайсс провел четыре тест-матча после своего назначения.Несмотря на стесненные обстоятельства, под руководством Саньоля первые три игры квалификации сборная Грузии провела очень качественно. Грузины проиграли Швеции (0:1), Испании (1:2) и сыграли вничью с Грецией (1:1). Но во всех играх команда смотрелась не хуже соперников – со Швецией смотрелись на равных, от испанцев пропустили только в компенсированное время, а с греками так вообще поделили очки.Звездой сборной Саньоля стал Хвича Кварацхелия. Именно полузащитник казанского "Рубина" забил оба мяча в этих трех играх. Вообще, необходимо отметить, что Саньоль провел достаточно серьезную ротацию состава. Француз фактически отказался от услуг Кверквелия, Качарава, Григалава, Зивзивадзе и сделал акцент на молодых футболистов – Гиорбелидзе, Чабрадзе, Микаутадзе, Лобжанидзе. Последний вызывался в сборную и при Вайссе, но имел не так много игровой практики.Одним словом – Саньоль начал строить новую сборную Грузии, что, в принципе, изначально и планировалось. В Федерации футбола Грузии прекрасно понимали – занять второе место в группе с Испанией, Швецией и Грецией будет практически невозможно. Мы и они пока играем в футбол с разных планет. Поэтому отборочный цикл ЧМ-2022 большинством специалистов рассматривался как подготовительный процесс команды к новому сезону Лиги наций УЕФА.Сентябрьский провалДва тест-матча сборной Грузии в июне против Румынии (2:1) и Нидерландов (0:3) мы оставим в стороне. Гораздо интереснее то, что произошло с командой во второй, сентябрьской, фазе отборочного цикла, которую подопечные Саньоля полностью провалили.Сборная Грузии проиграла Косово (0:1), Испании (0:4) и Греции (0:2). В этот же промежуток уместилось поражение от Болгарии в тест-матче (1:4). Учитывая июньский проигрыш Нидерландам, грузины потерпели пять (!) поражений подряд. Вопрос о целесообразности назначения Саньоля вновь стал как нельзя остро.Вину за поражения взял на себя главный тренер, заявив, что ему стыдно за такие результаты. Игроки заявили, что виноваты они. Все посыпали голову пеплом, но есть и объективные причины таких результатов.Многие футболисты сборной Грузии были травмированы или находились не в лучших игровых кондициях. Скажем, домашний матч против Косово (0:1) пропускали сразу три основных игрока линии атаки – Кварацхелия, Окриашвили и Чакветадзе. А в игре против Испании на поле вышел чуть ли не резервный состав сборной. Думаю, Саньоль прекрасно понимал, что шансов у его подопечных нет, и решил дать шанс молодежи.О том, что в команде были серьезные кадровые проблемы, свидетельствует и тот факт, что в четырех матчах грузины забили только один гол. В "товарняке" против Болгарии отличился Давиташвили, не являющийся игроком основы.После этих матчей сборная Грузии опустилась на последнее место в группе и потеряла шансы даже на третью строчку. Болельщикам оставалось надеяться, что хоть концовку отборочного цикла команда сумеет провести на достойном уровне.Финал отборочного циклаЗаключительная часть отбора на ЧМ-2022 для сборной Грузии сложилась как нельзя лучше. Сначала подопечные Саньоля на выезде обыграли Косово (2:1) и взяли реванш за домашнее поражение. А уже в ноябре стали авторами одной из самых громких сенсаций, забив два безответных мяча в ворота сборной Швеции. Оба раза отличился Кварацхелия.В Батуми скандинавы приехали в сильнейшем составе. На поле вышли Ибрагимович, Исаак, Форсберг, Классон и все остальные игроки основы. При этом необходимо отметить, что гостям победа была крайне необходима – они оставались бы на первом месте в группе, и в заключительной игре против Испании их устраивала бы ничья. Но шведы, в отличие от Грузии, два заключительных матча отбора проиграли (в Севилье тоже не смогли забить и уступили 0:1).Как мне кажется, причина удачного выступления сборной Грузии в конце года заключается в том, что команда сыграла в свое удовольствие и в состав вернулся Кварацхелия. Очевидно, что именно полузащитник "Рубина" становится главной фигурой нынешней сборной Грузии, и его отсутствие на поле неизменно сказывается на результатах главной команды страны.Саньоль vs ВайссВторой раз в истории сборной Грузии с командой дважды подряд работают иностранные специалисты. Впервые это произошло в середине нулевых, когда на смену немцу Клаусу Топпмеллеру пришел аргентинец Эктор Купер. Сейчас словака Вайсса сменил француз Саньоль.Вайсс руководил сборной 47 матчей. Это, кстати, рекорд. Поэтому сравнивать Вайсса и Саньоля мы можем только по первым 12 матчам и результатам отборочного турнира к ЧМ-2018 в России. Так вот, на счету Саньоля четыре победы, одна ничья и семь поражений. У Вайсса – две победы, четыре ничьи и шесть поражений. В принципе, достаточно сопоставимые показатели.А вот если говорить о квалификации на ЧМ, то здесь француз превзошел своего визави. В отборе на ЧМ-2018 в десяти матчах сборная Грузии набрала всего пять очков, тогда как сейчас в активе грузинской команды семь очков в восьми играх. Можно отметить и тот факт, что Саньоль превзошел и результат Темура Кецбая, при котором в отборе на ЧМ-2014 сборная Грузии набрала те же пять очков, но в восьми встречах.Но у Вайсса пока есть достижение, до повторения которого Саньолю предстоит еще много работы. Словацкий специалист вывел сборную Грузии в финал Лиги наций УЕФА. И только отсутствие на поле Кварацхелия и пустые трибуны "Динамо арены" (матч проходил в Тбилиси) не позволили грузинам обыграть Северную Македонию.Зато Саньоль может похвастаться тем, что прервал безвыигрышную серию сборной Грузии в отборочных матчах ЧМ, которая составляла 23 матча и длилась больше девяти лет. Так что делать какой-то серьезный сравнительный анализ между двумя специалистами, как мне кажется, пока рано. Время, как говорится, все расставит по своим местам.Статистика сборной Грузии при Вилли СаньолеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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