https://sputnik-georgia.ru/20211120/v-tbilisi-proydet-mesyats-posvyaschennyy-gruzinskomu-kino-1920-kh-godov-262243682.html

В Тбилиси пройдет месяц, посвященный грузинскому кино 1920-х годов

В Тбилиси пройдет месяц, посвященный грузинскому кино 1920-х годов

Посещение всех кинопоказов и публичных лекций бесплатное, за исключением открытия и закрытия серии мероприятий 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Национальном киноцентре Грузии готовится серия мероприятий, посвященных грузинскому кино 1920-1930-х годов, которые пройдут в течение месяца – с 20 ноября по 20 декабря.В субботу в Национальном архиве Грузии состоится презентация книги "Грузинское кино 20-х годов". В книге-альбоме собраны интересные статьи о грузинских кинематографистах, работавших в этом периоде прошлого века, фильмография, уникальные фото и архивные материалы. Редакторами книги являются кинокритики Нино Мхеидзе и Арчил Шубашвили.После презентации книги откроется ретроспектива фильма Николоза Шенгелая "Элисо" (1928). Помимо "Элисо", зрители смогут впервые увидеть на большом экране грузинские фильмы, созданные в 1920-х годах и ныне восстановленные: "Арсена Джорджиашвили", "Арсена-разбойник", "Сурамская крепость", "Отцеубийца", "Молодежь побеждает" и другие.Ретроспектива закроется 19 декабря в кинотеатре "Амирани" фильмом Ивана Перестяна "Арсена Джорджиашвили", которому в этом году исполняется 100 лет. Во время сеанса студенты Тбилисской государственной консерватории исполнят вживую музыку композитора Ники Пасури, которую он написал специально к кинофильму.Помимо презентации книги и ретроспективы, проект "Грузинское кино 1920-1930" включает в себя серию публичных лекций, которые с 24 ноября по 15 декабря проведут в Национальном архиве.Процесс возврата грузинских фильмов начался в 2016 году и продолжается по сей день при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. На данный момент из российского "Госфильмофонда" привезено около 60 фильмов, 34 из которых отреставрированы.Фильмы, участвовавшие в ретроспективе 1920-1930 годов, были отреставрированы в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии. Партнерами проекта являются Национальный архив и Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили.Посещение всех кинопоказов и публичных лекций бесплатное, за исключением открытия и закрытия серии мероприятий. Однако в связи с пандемией в кинозал Национального архива допустят только 70 гостей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211027/gruzinskoe-kino-otpravlyaetsya-na-mezhdunarodnyy-kinofestival-v-kotbus-261541680.html

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культура, новости, грузия, национальный киноцентр грузии, грузинское кино