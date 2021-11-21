https://sputnik-georgia.ru/20211121/gruzinskaya-tennisistka-stala-pobeditelnitsey-turnira-v-urugvae-262261259.html
Грузинская теннисистка стала победительницей турнира в Уругвае
Грузинская теннисистка стала победительницей турнира в Уругвае
На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем в ее карьере 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T17:34+0400
2021-11-21T17:34+0400
2021-11-21T19:07+0400
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с румынкой Ириной Барэ стала победительницей турнира в столице Уругвая – МонтевидеоВ финале грузино-румынский дуэт взял верх над Каролиной Алвес (Бразилия)/Марина Бассольс (Испания) в двух сетах – 6:4, 6:3. Матч продолжался один час и 18 минут.Стоит отметить, что в паре с Барэ, Горгодзе побеждает уже в третьем турнире в ноябре. Первый успех теннисисток был в румынском Клуже, за которой последовала победа на турнире в Буэнос-Аэресе (Аргентина).На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем теннисистки в карьере. С большой долей вероятности можно предположить, что успех в Монтевидео позволит Горгодзе в очередной раз улучшить свою позицию в рейтинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskaya-tennisistka-ustanovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta-261887944.html
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спорт, новости, грузия, екатерина горгодзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Грузинская теннисистка стала победительницей турнира в Уругвае
17:34 21.11.2021 (обновлено: 19:07 21.11.2021)
На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем в ее карьере
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с румынкой Ириной Барэ стала победительницей турнира в столице Уругвая – Монтевидео
В финале грузино-румынский дуэт взял верх над Каролиной Алвес (Бразилия)/Марина Бассольс (Испания) в двух сетах – 6:4, 6:3. Матч продолжался один час и 18 минут.
Стоит отметить, что в паре с Барэ, Горгодзе побеждает уже в третьем турнире в ноябре. Первый успех теннисисток был в румынском Клуже, за которой последовала победа на турнире в Буэнос-Аэресе (Аргентина).
На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем теннисистки в карьере. С большой долей вероятности можно предположить, что успех в Монтевидео позволит Горгодзе в очередной раз улучшить свою позицию в рейтинге.
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