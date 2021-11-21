https://sputnik-georgia.ru/20211121/gruzinskaya-tennisistka-stala-pobeditelnitsey-turnira-v-urugvae-262261259.html

Грузинская теннисистка стала победительницей турнира в Уругвае

Грузинская теннисистка стала победительницей турнира в Уругвае

На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем в ее карьере 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T17:34+0400

2021-11-21T17:34+0400

2021-11-21T19:07+0400

спорт

новости

грузия

екатерина горгодзе

теннис

грузинские теннисисты на международных турнирах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252481315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_67d1a70b4c2d16593fa9adf040f5cc6d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с румынкой Ириной Барэ стала победительницей турнира в столице Уругвая – МонтевидеоВ финале грузино-румынский дуэт взял верх над Каролиной Алвес (Бразилия)/Марина Бассольс (Испания) в двух сетах – 6:4, 6:3. Матч продолжался один час и 18 минут.Стоит отметить, что в паре с Барэ, Горгодзе побеждает уже в третьем турнире в ноябре. Первый успех теннисисток был в румынском Клуже, за которой последовала победа на турнире в Буэнос-Аэресе (Аргентина).На данный момент Горгодзе занимает 69 место в рейтинге парных игроков WTA, что является лучшим показателем теннисистки в карьере. С большой долей вероятности можно предположить, что успех в Монтевидео позволит Горгодзе в очередной раз улучшить свою позицию в рейтинге.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskaya-tennisistka-ustanovila-lichnyy-rekord-v-reytinge-wta-261887944.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, екатерина горгодзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах