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Новое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам
Новое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам
Проект строительства завода был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке ЕБРР 21.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новое предприятие, производящее замороженные полуфабрикаты в традициях французской кулинарии, открылось в селе Натахтари (регион Мцхета Мтианети), сообщает Министерство сельского хозяйства Грузии."Это первое предприятие, которое будет изготовлять хлебобулочные изделия, которые раньше импортировали в Грузию. Новая местная продукция сможет заменить импорт", - заявил глава Минсельхоз Грузии Леван Давиташвили.По его словам, в предприятие было вложено 11 миллионов лари. Из них 1,5 миллиона было перечислено в рамках проекта льготного агрокредита. На производстве трудоустроено около 100 человек. Технологический процесс обеспечивает опытный французский технолог, а оборудование было доставлено из Европы.Проект строительства был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Датским советом по делам беженцев.ООО Food Alliance входит в агропромышленную группу, созданную в 2019 году грузинскими, французскими и голландскими партнерами, и реализует проекты в различных сферах сельского хозяйства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/pervoe-predpriyatie-po-pererabotke-gretskikh-orekhov-otkrylos-na-vostoke-gruzii-262034643.html
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грузия, экономика, новости, производи в грузии

Новое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам

23:28 21.11.2021 (обновлено: 00:05 22.11.2021)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaНовое предприятие в Грузии
Новое предприятие в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Проект строительства завода был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке ЕБРР
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новое предприятие, производящее замороженные полуфабрикаты в традициях французской кулинарии, открылось в селе Натахтари (регион Мцхета Мтианети), сообщает Министерство сельского хозяйства Грузии.
"Это первое предприятие, которое будет изготовлять хлебобулочные изделия, которые раньше импортировали в Грузию. Новая местная продукция сможет заменить импорт", - заявил глава Минсельхоз Грузии Леван Давиташвили.
По его словам, в предприятие было вложено 11 миллионов лари. Из них 1,5 миллиона было перечислено в рамках проекта льготного агрокредита. На производстве трудоустроено около 100 человек. Технологический процесс обеспечивает опытный французский технолог, а оборудование было доставлено из Европы.
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии
12 ноября, 23:43
Проект строительства был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Датским советом по делам беженцев.
ООО Food Alliance входит в агропромышленную группу, созданную в 2019 году грузинскими, французскими и голландскими партнерами, и реализует проекты в различных сферах сельского хозяйства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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