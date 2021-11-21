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Новое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам

Новое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам

Проект строительства завода был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке ЕБРР 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Новое предприятие, производящее замороженные полуфабрикаты в традициях французской кулинарии, открылось в селе Натахтари (регион Мцхета Мтианети), сообщает Министерство сельского хозяйства Грузии."Это первое предприятие, которое будет изготовлять хлебобулочные изделия, которые раньше импортировали в Грузию. Новая местная продукция сможет заменить импорт", - заявил глава Минсельхоз Грузии Леван Давиташвили.По его словам, в предприятие было вложено 11 миллионов лари. Из них 1,5 миллиона было перечислено в рамках проекта льготного агрокредита. На производстве трудоустроено около 100 человек. Технологический процесс обеспечивает опытный французский технолог, а оборудование было доставлено из Европы.Проект строительства был осуществлен в рамкам государственной программы "Производи в Грузии" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Датским советом по делам беженцев.ООО Food Alliance входит в агропромышленную группу, созданную в 2019 году грузинскими, французскими и голландскими партнерами, и реализует проекты в различных сферах сельского хозяйства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/pervoe-predpriyatie-po-pererabotke-gretskikh-orekhov-otkrylos-na-vostoke-gruzii-262034643.html

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