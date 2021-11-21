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Прекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю
Прекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю
Пока депутату дают специальные жидкости, а через несколько дней в рацион начнут добавлять пищу 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T18:10+0400
2021-11-21T18:28+0400
политика
новости
грузия
голодовка
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, которая голодала в течение 17 дней, еще неделю останется в клинике "Нью Хоспиталс".Депутат парламента Грузии отказывалась от приема пищи с 3 ноября в течение 17 дней в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной клиники в Глдани в военный госпиталь в Гори (Шида Картли).Как отметила депутат, в основном она спит из-за слабости и не успевает ответить на все смс-сообщения."Процесс идет как надо", - написала Хоштария.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего задержания 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси из тюремной больницы в Глдани.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили

Прекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю

18:10 21.11.2021 (обновлено: 18:28 21.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭлене Хоштария на избирательном участке
Элене Хоштария на избирательном участке - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пока депутату дают специальные жидкости, а через несколько дней в рацион начнут добавлять пищу
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, которая голодала в течение 17 дней, еще неделю останется в клинике "Нью Хоспиталс".
Депутат парламента Грузии отказывалась от приема пищи с 3 ноября в течение 17 дней в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной клиники в Глдани в военный госпиталь в Гори (Шида Картли).
"Я еще не перешла к приему пищи. Пока мне дают какие-то специальные жидкости, а через несколько дней в рацион начнут добавлять еду",- написала Хоштария на своей личной странице в Facebook.
Как отметила депутат, в основном она спит из-за слабости и не успевает ответить на все смс-сообщения.
"Процесс идет как надо", - написала Хоштария.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего задержания 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси из тюремной больницы в Глдани.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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