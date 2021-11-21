https://sputnik-georgia.ru/20211121/prekrativshaya-golodovku-deputat-khoshtariya-ostanetsya-v-klinike-na-nedelyu-262261988.html

Прекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю

Прекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю

Пока депутату дают специальные жидкости, а через несколько дней в рацион начнут добавлять пищу 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T18:10+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, которая голодала в течение 17 дней, еще неделю останется в клинике "Нью Хоспиталс".Депутат парламента Грузии отказывалась от приема пищи с 3 ноября в течение 17 дней в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку Хоштария только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной клиники в Глдани в военный госпиталь в Гори (Шида Картли).Как отметила депутат, в основном она спит из-за слабости и не успевает ответить на все смс-сообщения."Процесс идет как надо", - написала Хоштария.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке в день своего задержания 1 октября. Спустя 50 дней в ночь на субботу его перевезли в военный госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси из тюремной больницы в Глдани.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. По данным прокуратуры, он незаконно пересек границу 29 сентября. На родине третий президент Грузии заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211120/saakashvili-nachal-prinimat-pischu-po-propisannoy-skheme-rasskazali-vrachi-262252108.html

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политика, новости, грузия, голодовка, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили