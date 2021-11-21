https://sputnik-georgia.ru/20211121/sostoyanie-saakashvili-stabilnoe---mnenie-konsiliuma-vrachey-262265001.html

Состояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей

Состояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей

Лечение идет согласно рекомендациям врачей, все процедуры проходят в спокойном режиме 21.11.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается, рассказала журналистам реаниматолог Инеза Суламанидзе.Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, впервые посетил Саакашвили в Горийском госпитале в субботу. В воскресенье они провели в госпитале, наблюдая за Саакашвили, практически весь день.По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача Элене Гиоргадзе. Все процедуры проходят в спокойном режиме."Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения", - сказала Инеза Суламанидзе.По словам медика, у Саакашвили вчера было высокое давление, но сегодня он чувствует себя лучше.Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи >>Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. После завершения процесса лечения заключенного вернут в Руставскую тюрьму.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили