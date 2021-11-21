https://sputnik-georgia.ru/20211121/v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-prodazhu-narkotikov-262252622.html
В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков
В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков
МВД Грузии предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T13:31+0400
2021-11-21T13:31+0400
2021-11-21T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии во втором чтении утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым увеличиваются сроки наказания за сбыт наркотиков и психотропных лекарств.Поправки в парламент внесло МВД Грузии, которое предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ.Так, согласно поправкам, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо лишения свободы на срок от 6 до 11 лет. А отягчающие обстоятельства при совершении этого преступления повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет, а не от 7 до 14 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.При этом хранение наркотиков организованной группой или в особо крупном размере будет караться, как прежде, бессрочным заключением либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. А вот сбыт при тех же обстоятельствах повлечет уже лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо бессрочное заключение.В то же время авторы законопроекта предлагают полностью разделить понятия хранения и сбыта психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.Согласно предложенной версии, незаконное изготовление, приобретение или перевозка психотропных веществ будет караться либо штрафом, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.При этом, за то же действие, если оно связано с сильнодействующими препаратами, срок наказания будет меньше – штраф или исправительные работы на срок до года.Если же указанные выше действия будут совершены или группой лиц, или с использованием служебного положения, а также если речь пойдет о крупном размере, то наказание будет строже – тюрьма на срок от 3 до 7 лет.А вот незаконные сбыт психотропных лекарств или сильнодействующих препаратов повлечет наказание до 4 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наркотики
В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков
МВД Грузии предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik.
Депутаты парламента Грузии во втором чтении утвердили поправки
в Уголовный кодекс, согласно которым увеличиваются сроки наказания за сбыт наркотиков и психотропных лекарств.
Поправки в парламент внесло МВД Грузии, которое предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ.
Так, согласно поправкам, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо лишения свободы на срок от 6 до 11 лет. А отягчающие обстоятельства при совершении этого преступления повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет, а не от 7 до 14 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.
При этом хранение наркотиков организованной группой или в особо крупном размере будет караться, как прежде, бессрочным заключением либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. А вот сбыт при тех же обстоятельствах повлечет уже лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо бессрочное заключение.
В то же время авторы законопроекта предлагают полностью разделить понятия хранения и сбыта психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.
Согласно предложенной версии, незаконное изготовление, приобретение или перевозка психотропных веществ будет караться либо штрафом, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.
При этом, за то же действие, если оно связано с сильнодействующими препаратами, срок наказания будет меньше – штраф или исправительные работы на срок до года.
Если же указанные выше действия будут совершены или группой лиц, или с использованием служебного положения, а также если речь пойдет о крупном размере, то наказание будет строже – тюрьма на срок от 3 до 7 лет.
А вот незаконные сбыт психотропных лекарств или сильнодействующих препаратов повлечет наказание до 4 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.
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