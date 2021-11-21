https://sputnik-georgia.ru/20211121/v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-prodazhu-narkotikov-262252622.html

В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков

В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков

МВД Грузии предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T13:31+0400

2021-11-21T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии во втором чтении утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым увеличиваются сроки наказания за сбыт наркотиков и психотропных лекарств.Поправки в парламент внесло МВД Грузии, которое предложило не только ужесточить наказание, но и разделить полностью понятия сбыта и хранения незаконных веществ.Так, согласно поправкам, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо лишения свободы на срок от 6 до 11 лет. А отягчающие обстоятельства при совершении этого преступления повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет, а не от 7 до 14 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.При этом хранение наркотиков организованной группой или в особо крупном размере будет караться, как прежде, бессрочным заключением либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. А вот сбыт при тех же обстоятельствах повлечет уже лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо бессрочное заключение.В то же время авторы законопроекта предлагают полностью разделить понятия хранения и сбыта психотропных веществ и сильнодействующих препаратов.Согласно предложенной версии, незаконное изготовление, приобретение или перевозка психотропных веществ будет караться либо штрафом, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.При этом, за то же действие, если оно связано с сильнодействующими препаратами, срок наказания будет меньше – штраф или исправительные работы на срок до года.Если же указанные выше действия будут совершены или группой лиц, или с использованием служебного положения, а также если речь пойдет о крупном размере, то наказание будет строже – тюрьма на срок от 3 до 7 лет.А вот незаконные сбыт психотропных лекарств или сильнодействующих препаратов повлечет наказание до 4 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, наркотики