https://sputnik-georgia.ru/20211122/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-851-262268371.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 5 530 пациентов, а с начала пандемии – 755 229 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T10:45+0400
2021-11-22T10:45+0400
2021-11-22T10:58+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039185_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_8c73b70bc9c0674fb79912fceef9f469.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 851. Скончались 55 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 814 097 случаев заражения.Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 человек, с начала пандемии - 755 229. Скончались 11 553.За сутки сделано 22 012 теста, в том числе 13 137 на антиген и 8 875 ПЦР-тестов.Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,41%, за последние 14 дней - 9,25%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени в Грузии сделано 2 097 159 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 644.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 708, в ковид-гостиницах – 1 123.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039185_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_4ecdfb747ced721ff81032ebb82370d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
10:45 22.11.2021 (обновлено: 10:58 22.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 5 530 пациентов, а с начала пандемии – 755 229
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 851. Скончались 55 человек, согласно данным официального сайта
StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 814 097 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 человек, с начала пандемии - 755 229. Скончались 11 553.
За сутки сделано 22 012 теста, в том числе 13 137 на антиген и 8 875 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,41%, за последние 14 дней - 9,25%, за последние семь дней – 8,97%.
К этому времени в Грузии сделано 2 097 159 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 644.
В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 708, в ковид-гостиницах – 1 123.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.