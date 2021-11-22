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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 5 530 пациентов, а с начала пандемии – 755 229 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 851. Скончались 55 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 814 097 случаев заражения.Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 человек, с начала пандемии - 755 229. Скончались 11 553.За сутки сделано 22 012 теста, в том числе 13 137 на антиген и 8 875 ПЦР-тестов.Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,41%, за последние 14 дней - 9,25%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени в Грузии сделано 2 097 159 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 644.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 708, в ковид-гостиницах – 1 123.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851

10:45 22.11.2021 (обновлено: 10:58 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 5 530 пациентов, а с начала пандемии – 755 229
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 851. Скончались 55 человек, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 814 097 случаев заражения.
Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог>>
Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 530 человек, с начала пандемии - 755 229. Скончались 11 553.
За сутки сделано 22 012 теста, в том числе 13 137 на антиген и 8 875 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,41%, за последние 14 дней - 9,25%, за последние семь дней – 8,97%.
К этому времени в Грузии сделано 2 097 159 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 1 644.
В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 708, в ковид-гостиницах – 1 123.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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