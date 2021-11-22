https://sputnik-georgia.ru/20211122/pochti-u-poloviny-naseleniya-gruzii-net-immuniteta-k-koronavirusu---epidemiolog-262266036.html

Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог

Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог

Показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет улучшились, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко, заявил эпидемиолог 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T07:01+0400

2021-11-22T07:01+0400

2021-11-22T07:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. У 46% населения Грузии, включая детей, до сих пор нет иммунитета к коронавирусу - это непривитые граждане и те, кто пока не переболел COVID-19, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Несмотря на многие разговоры, уровень ношения масок среди населения составляет 37%, и этот показатель снижается еще больше, то есть население игнорирует любые рекомендации. Не соблюдается и один из важнейших бустеров массовое сборище любого рода - проводятся массовые свадьбы, поминки, акции", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi2 .По словам эпидемиолога, улучшились показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко.Он еще раз напомнил, что лишь вакцинация единственный способ победить пандемию. Пока не будут улучшены показатели вакцинации и соблюдения регуляций, Грузия будет переживать новые волны пандемии.По данным на 21 ноября, в Грузии препаратами против коронавируса вакцинировано 34.3% взрослого населения.Всего с 26 февраля 2020 года было зафиксировано 812 246 случаев инфицирования. Жертвами осложнений вируса стали 11 498 человек. Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает более 70 человек. Только за последние сутки скончались 76 пациентов.Для борьбы с пандемией с 15 марта в стране началась вакцинация против коронавируса. Массовый характер она приняла с 5 июня, когда в страну поступило более миллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211121/effekt-zaschity-busterov-ot-koronavirusa-dlitsya-do-10-mesyatsev---epidemiolog-262263768.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19