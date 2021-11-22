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Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог
Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог
Показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет улучшились, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко, заявил эпидемиолог 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T07:01+0400
2021-11-22T07:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. У 46% населения Грузии, включая детей, до сих пор нет иммунитета к коронавирусу - это непривитые граждане и те, кто пока не переболел COVID-19, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Несмотря на многие разговоры, уровень ношения масок среди населения составляет 37%, и этот показатель снижается еще больше, то есть население игнорирует любые рекомендации. Не соблюдается и один из важнейших бустеров массовое сборище любого рода - проводятся массовые свадьбы, поминки, акции", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi2 .По словам эпидемиолога, улучшились показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко.Он еще раз напомнил, что лишь вакцинация единственный способ победить пандемию. Пока не будут улучшены показатели вакцинации и соблюдения регуляций, Грузия будет переживать новые волны пандемии.По данным на 21 ноября, в Грузии препаратами против коронавируса вакцинировано 34.3% взрослого населения.Всего с 26 февраля 2020 года было зафиксировано 812 246 случаев инфицирования. Жертвами осложнений вируса стали 11 498 человек. Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает более 70 человек. Только за последние сутки скончались 76 пациентов.Для борьбы с пандемией с 15 марта в стране началась вакцинация против коронавируса. Массовый характер она приняла с 5 июня, когда в страну поступило более миллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог

07:01 22.11.2021 (обновлено: 07:58 22.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет улучшились, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. У 46% населения Грузии, включая детей, до сих пор нет иммунитета к коронавирусу - это непривитые граждане и те, кто пока не переболел COVID-19, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Несмотря на многие разговоры, уровень ношения масок среди населения составляет 37%, и этот показатель снижается еще больше, то есть население игнорирует любые рекомендации. Не соблюдается и один из важнейших бустеров массовое сборище любого рода - проводятся массовые свадьбы, поминки, акции", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi2 .
По словам эпидемиолога, улучшились показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет, хотя до желаемого результата в 80-90% все еще далеко.
"В этом возрасте у нас охват - 40,4% первой дозой и 35,27% второй. То есть охват в этом возрасте превысил средний показатель по стране на данном этапе, средний охват по стране составляет 34,3%. Но этого недостаточно. В этом возрасте нам нужно 80 - 90% охвата для снижения смертности, потому что 85% смертей приходится на этот возраст", - сказал Гамкрелидзе.
Он еще раз напомнил, что лишь вакцинация единственный способ победить пандемию. Пока не будут улучшены показатели вакцинации и соблюдения регуляций, Грузия будет переживать новые волны пандемии.
По данным на 21 ноября, в Грузии препаратами против коронавируса вакцинировано 34.3% взрослого населения.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
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Всего с 26 февраля 2020 года было зафиксировано 812 246 случаев инфицирования. Жертвами осложнений вируса стали 11 498 человек. Ежедневно от коронавируса в Грузии умирает более 70 человек. Только за последние сутки скончались 76 пациентов.
Для борьбы с пандемией с 15 марта в стране началась вакцинация против коронавируса. Массовый характер она приняла с 5 июня, когда в страну поступило более миллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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