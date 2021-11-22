https://sputnik-georgia.ru/20211122/dinamo-kiev---bavariya-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262289723.html
"Динамо" Киев - "Бавария": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Динамо" Киев - "Бавария": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Динамо" Киев и "Бавария" 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T20:41+0400
2021-11-22T20:41+0400
2021-11-22T20:41+0400
футбол
фк "бавария"
фк "динамо" киев
лига чемпионов уефа
прогнозы результатов футбольных матчей
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Вместе со шведским "Мальмё" "динамовцы" Киева делят звание худшей команды нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В четырех матчах группового этапа подопечные Мирчи Луческу набрали всего одно очко (нулевая ничья с "Бенфикой") и не забили ни одного гола. Понятно, что с такими результатами рассчитывать на выход в плей-офф турнира не приходится.Более того, "Динамо" может остаться и без Лиги Европы УЕФА. На данный момент украинский клуб отстает от португальского на три очка. Для выхода в плей-офф ЛЕ киевлянам в заключительном туре необходимо обыграть "Бенфику" на выезде. Во что, честно говоря, верится с трудом."Бавария" приедет в Киев, уже обеспечив себе выход в весеннюю часть турнира. Для гарантии первого места мюнхенскому клубу необходимо в двух встречах набрать всего одно очко. Перед приездом в Украину "Бавария" сотворила мини-сенсацию в чемпионате Германии. На выезде подопечные Юлиана Нагельсмана, играя основным составом, уступили "Аугсбургу" (1:2).Букмекеры совсем не верят успех "Динамо" в предстоящей игре. Победа хозяев предлагается за коэффициент 13,0 (против 1,25 у "Баварии"). Но здесь необходимо отметить одно обстоятельство – далеко не все игроки основы "Баварии" приедут в Киев. Гнабри, Кимих, Шупо-Мотин находятся на карантине. Еще несколько футболистов залечивают травмы. Это, безусловно, шанс для киевлян.Нет, я не говорю о том, что хозяева сумеют обыграть обескровленную "Баварию". Но забить первый гол в турнире они просто обязаны.Ставка: "Динамо" Киев забьет за 1,74.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
футбол, фк "бавария", фк "динамо" киев, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей
"Динамо" Киев - "Бавария": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Динамо" Киев и "Бавария"
Вместе со шведским "Мальмё" "динамовцы" Киева делят звание худшей команды нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В четырех матчах группового этапа подопечные Мирчи Луческу набрали всего одно очко (нулевая ничья с "Бенфикой") и не забили ни одного гола. Понятно, что с такими результатами рассчитывать на выход в плей-офф турнира не приходится.
Более того, "Динамо" может остаться и без Лиги Европы УЕФА. На данный момент украинский клуб отстает от португальского на три очка. Для выхода в плей-офф ЛЕ киевлянам в заключительном туре необходимо обыграть "Бенфику" на выезде. Во что, честно говоря, верится с трудом.
"Бавария" приедет в Киев, уже обеспечив себе выход в весеннюю часть турнира. Для гарантии первого места мюнхенскому клубу необходимо в двух встречах набрать всего одно очко. Перед приездом в Украину "Бавария" сотворила мини-сенсацию в чемпионате Германии. На выезде подопечные Юлиана Нагельсмана, играя основным составом, уступили "Аугсбургу" (1:2).
Букмекеры совсем не верят успех "Динамо" в предстоящей игре. Победа хозяев предлагается за коэффициент 13,0 (против 1,25 у "Баварии"). Но здесь необходимо отметить одно обстоятельство – далеко не все игроки основы "Баварии" приедут в Киев. Гнабри, Кимих, Шупо-Мотин находятся на карантине. Еще несколько футболистов залечивают травмы. Это, безусловно, шанс для киевлян.
Нет, я не говорю о том, что хозяева сумеют обыграть обескровленную "Баварию". Но забить первый гол в турнире они просто обязаны.
Ставка: "Динамо" Киев забьет за 1,74.
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