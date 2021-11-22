https://sputnik-georgia.ru/20211122/lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-vveden-v-chekhii-262266747.html
Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
В стране вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм только ПЦР-тестами 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T08:32+0400
2021-11-22T08:32+0400
2021-11-22T08:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Чехии с понедельника 22 ноября введен локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19.Указанным лицам до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/polnyy-lokdaun-vvoditsya-v-avstrii-262236673.html
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новости, в мире, чехия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
08:32 22.11.2021 (обновлено: 08:45 22.11.2021)
В стране вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм только ПЦР-тестами
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Чехии с понедельника 22 ноября введен локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19.
Указанным лицам до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции.
Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.
В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.