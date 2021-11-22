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Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
В стране вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм только ПЦР-тестами 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T08:32+0400
2021-11-22T08:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Чехии с понедельника 22 ноября введен локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19.Указанным лицам до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/polnyy-lokdaun-vvoditsya-v-avstrii-262236673.html
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новости, в мире, чехия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии

08:32 22.11.2021 (обновлено: 08:45 22.11.2021)
© AP Photo / Petr David JosekПандемия коронавируса COVID 19 - мужчина в маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Пандемия коронавируса COVID 19 - мужчина в маске на Карловом мосту в Праге, Чехия - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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В стране вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм только ПЦР-тестами
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Чехии с понедельника 22 ноября введен локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19.
Указанным лицам до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции.
Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.
Пандемия коронавируса - локдаун вводится в Австрии - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Полный локдаун вводится в Австрии
19 ноября, 22:06
В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.

Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.
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