https://sputnik-georgia.ru/20211122/lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-vveden-v-chekhii-262266747.html

Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии

Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии

В стране вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм только ПЦР-тестами 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T08:32+0400

2021-11-22T08:32+0400

2021-11-22T08:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. В Чехии с понедельника 22 ноября введен локдаун для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел COVID-19.Указанным лицам до конца февраля 2022 года будет запрещено посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные соревнования и массовые акции. Продолжится начатое в ноябре регулярное тестирование школьников, а также вводится еженедельное тестирование работников предприятий и фирм. При этом используются только ПЦР-тесты, антигенные отменяются.В десятимиллионной Чехии полностью вакцинированы 6,24 миллиона человек, что составляет немногим более 70% людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.Всего в настоящее время в республике больных коронавирусом 203,1 тысячи человек, из которых 4,1 тысячи госпитализированы. За весь период пандемии скончалось более 32 тысяч человек.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/polnyy-lokdaun-vvoditsya-v-avstrii-262236673.html

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новости, в мире, чехия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса