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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/nachalos-zarazhenie-khlebnikovu-otklyuchili-ot-ivl-posle-pozhara---262282867.html
Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара
Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара
56-летняя звезда по-прежнему находится в институте Склифосовского и жалуется на боль от сильнейших ожогов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T17:06+0400
2021-11-22T17:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую от пожара в собственной квартире, отключили от аппарата ИВЛ: об этом рассказали российские СМИ. Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара&gt;&gt;Страшный пожар в квартире звезды произошел вечером 18 ноября. Марину вытащили из дома в одеяле с 50% ожогами тела - пострадали лицо и туловище звезды. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета Марины. Хлебникова оказалась в реанимации: из-за ожогов дыхательных путей звезда не могла дышать самостоятельно и врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь же стало известно, что звезда уже пришла в себя и врачи отключили ее от ИВЛ. Хлебникова находится в медикаментозном сне и проходит антибактериальную терапию. Также, по словам источников СтарХит, у нее началось заражение на пострадавших участках тела. Врачи не хотят делать никаких прогнозов и пока наблюдают за состоянием артистки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, шоу-бизнес

Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара

17:06 22.11.2021
© photo: Sputnik / Dmitry KorobeinikovРоссийская эстрадная певица Марина Хлебникова.
Российская эстрадная певица Марина Хлебникова. - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeinikov
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56-летняя звезда по-прежнему находится в институте Склифосовского и жалуется на боль от сильнейших ожогов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую от пожара в собственной квартире, отключили от аппарата ИВЛ: об этом рассказали российские СМИ.
Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара>>
Страшный пожар в квартире звезды произошел вечером 18 ноября. Марину вытащили из дома в одеяле с 50% ожогами тела - пострадали лицо и туловище звезды. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета Марины.
Хлебникова оказалась в реанимации: из-за ожогов дыхательных путей звезда не могла дышать самостоятельно и врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь же стало известно, что звезда уже пришла в себя и врачи отключили ее от ИВЛ.
Хлебникова находится в медикаментозном сне и проходит антибактериальную терапию. Также, по словам источников СтарХит, у нее началось заражение на пострадавших участках тела. Врачи не хотят делать никаких прогнозов и пока наблюдают за состоянием артистки.
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