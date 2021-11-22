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Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара
Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара
56-летняя звезда по-прежнему находится в институте Склифосовского и жалуется на боль от сильнейших ожогов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T17:06+0400
2021-11-22T17:06+0400
2021-11-22T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую от пожара в собственной квартире, отключили от аппарата ИВЛ: об этом рассказали российские СМИ. Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара>>Страшный пожар в квартире звезды произошел вечером 18 ноября. Марину вытащили из дома в одеяле с 50% ожогами тела - пострадали лицо и туловище звезды. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета Марины. Хлебникова оказалась в реанимации: из-за ожогов дыхательных путей звезда не могла дышать самостоятельно и врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь же стало известно, что звезда уже пришла в себя и врачи отключили ее от ИВЛ. Хлебникова находится в медикаментозном сне и проходит антибактериальную терапию. Также, по словам источников СтарХит, у нее началось заражение на пострадавших участках тела. Врачи не хотят делать никаких прогнозов и пока наблюдают за состоянием артистки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, шоу-бизнес
Началось заражение: Хлебникову отключили от ИВЛ после пожара
56-летняя звезда по-прежнему находится в институте Склифосовского и жалуется на боль от сильнейших ожогов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую от пожара в собственной квартире, отключили от аппарата ИВЛ: об этом рассказали российские СМИ.
Страшный пожар в квартире звезды произошел вечером 18 ноября. Марину вытащили из дома в одеяле с 50% ожогами тела - пострадали лицо и туловище звезды. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета Марины.
Хлебникова оказалась в реанимации: из-за ожогов дыхательных путей звезда не могла дышать самостоятельно и врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь же стало известно, что звезда уже пришла в себя и врачи отключили ее от ИВЛ.
Хлебникова находится в медикаментозном сне и проходит антибактериальную терапию. Также, по словам источников СтарХит, у нее началось заражение на пострадавших участках тела. Врачи не хотят делать никаких прогнозов и пока наблюдают за состоянием артистки.
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