https://sputnik-georgia.ru/20211122/patriarkhiya-gruzii-privetstvuet-reshenie-premera-o-zaprete-onlayn-kazino-262278583.html

Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино

Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино

По неофициальным данным, в Грузии до 700 тысяч лудоманов 22.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-22T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии давно ждала ужесточения регуляций в отношении игорного бизнеса, соответственно, решение правительства приветствуется, сказал глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе Sputnik Грузия. Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино>>В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на первом этапе планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и запретить играть в азартные игры гражданам до 25 лет. Второй этап предусматривает запрет всех онлайн-казино. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.По его словам, должны быть найдены и другие механизмы, которые защитят молодежь и семьи Грузии от такого бедствия, как азартные игры.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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