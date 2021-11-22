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Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино
Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино
По неофициальным данным, в Грузии до 700 тысяч лудоманов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии давно ждала ужесточения регуляций в отношении игорного бизнеса, соответственно, решение правительства приветствуется, сказал глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе Sputnik Грузия. Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино&gt;&gt;В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на первом этапе планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и запретить играть в азартные игры гражданам до 25 лет. Второй этап предусматривает запрет всех онлайн-казино. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.По его словам, должны быть найдены и другие механизмы, которые защитят молодежь и семьи Грузии от такого бедствия, как азартные игры.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, патриархия грузии, казино

Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино

14:30 22.11.2021 (обновлено: 16:11 22.11.2021)
CC0 / Pixabay / Рулетка
Рулетка - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
CC0 / Pixabay /
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По неофициальным данным, в Грузии до 700 тысяч лудоманов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии давно ждала ужесточения регуляций в отношении игорного бизнеса, соответственно, решение правительства приветствуется, сказал глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе Sputnik Грузия.
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино>>
В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на первом этапе планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и запретить играть в азартные игры гражданам до 25 лет. Второй этап предусматривает запрет всех онлайн-казино. По его словам, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.

"Государство должно заботиться о воспитании здорового поколения. Выполнение этой очень важной инициативы было невозможно годами. Защита молодых людей до 25 лет от гемблинга моментально даст результат", - написал Джагмаидзе в соцсети Facebook.

По его словам, должны быть найдены и другие механизмы, которые защитят молодежь и семьи Грузии от такого бедствия, как азартные игры.
Зураб Кукуладзе - аналитик по экономике - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2020
Кукуладзе: игорный бизнес негативно влияет на развитие экономики Грузии
26 февраля 2020, 18:44
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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