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Эффект защиты бустеров от коронавируса длится до 10 месяцев - эпидемиолог
Эффект защиты бустеров от коронавируса длится до 10 месяцев - эпидемиолог
Третьей бустерной дозой желательно вакцинироваться через шесть месяцев после второй дозы 21.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-21T20:28+0400
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Третья или бустер-доза вакцины против коронавируса действует от 10-12 месяцев, тем самым защищает человека от инфицирования, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе."Я сам дважды проходил вакцинацию, а неделю назад сделал ревакцинацию и настоятельно призываю всех сделать это. Согласно всем исследованиям, вакцина действует от шести до восьми месяцев, и желательно, чтобы человек был вакцинирован третьей дозой. Третья доза, как показывают исследования, действует дольше примерно на 10-12 месяцев", - сказал Гамкрелидзе журналистам.Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной &gt;&gt;Как отметил эпидемиолог, третьей бустерной дозой желательно вакцинироваться через шесть месяцев после второй дозы.По информации Национального центра по контролю заболеваний, всего в Грузии бустер-дозу уже сделали до восьми тысяч человек.В начале 2022 года третья доза понадобиться более 300 тысячам граждан.Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До принятия этого решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и группам риска.В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации &gt;&gt;Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы тем же препаратом или вакциной Pfizer .Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации.В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры &gt;&gt;Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно для борьбы с пятой волной коронавируса, которую переживает страна. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.По данным за 21 ноября, полностью вакцинированы в Грузии 34,3% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Эффект защиты бустеров от коронавируса длится до 10 месяцев - эпидемиолог

20:22 21.11.2021 (обновлено: 20:28 21.11.2021)
© photo: press-service of the Parliament of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: press-service of the Parliament of Georgia
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Третьей бустерной дозой желательно вакцинироваться через шесть месяцев после второй дозы
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Третья или бустер-доза вакцины против коронавируса действует от 10-12 месяцев, тем самым защищает человека от инфицирования, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
"Я сам дважды проходил вакцинацию, а неделю назад сделал ревакцинацию и настоятельно призываю всех сделать это. Согласно всем исследованиям, вакцина действует от шести до восьми месяцев, и желательно, чтобы человек был вакцинирован третьей дозой. Третья доза, как показывают исследования, действует дольше примерно на 10-12 месяцев", - сказал Гамкрелидзе журналистам.
Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация остается тревожной >>
Как отметил эпидемиолог, третьей бустерной дозой желательно вакцинироваться через шесть месяцев после второй дозы.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, всего в Грузии бустер-дозу уже сделали до восьми тысяч человек.
В начале 2022 года третья доза понадобиться более 300 тысячам граждан.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии 9 ноября принял решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer. До принятия этого решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и группам риска.
В Тбилиси прошла очередная акция противников вакцинации >>
Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы тем же препаратом или вакциной Pfizer .
Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.
Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации.
В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры >>
Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно для борьбы с пятой волной коронавируса, которую переживает страна. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.
По данным за 21 ноября, полностью вакцинированы в Грузии 34,3% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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