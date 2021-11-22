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Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"
Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"
Ираклий Гарибашвили предложил ужесточить наказание за реализацию психотропных препаратов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии ужесточаются правила продажи психотропных препаратов - премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявляет войну "аптечной наркомании".В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков&gt;&gt;По его словам, этот вопрос будет дополнительно обсужден на заседании правительства."Я лично прослежу за процессом исполнения", - подчеркнул Гарибашвили.В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом. Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.Согласно поправкам, инициированным МВД Грузии, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо от 6 до 11 лет.Также законопроект за незаконные сбыт психотропных или сильнодействующих препаратов предусматривает до четырех лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет.Читайте также:"Аптечная наркомания" в Тбилиси: в одной из аптек нашли нелегальные психотропные лекарства"Аптечная наркомания" в Тбилиси: задержаны руководители пяти аптекТюремный срок за хранение наркотиков в Грузии будет определяться по-новомуПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, наркополитика

Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"

13:14 22.11.2021 (обновлено: 13:47 22.11.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Government of Georgia
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Ираклий Гарибашвили предложил ужесточить наказание за реализацию психотропных препаратов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии ужесточаются правила продажи психотропных препаратов - премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявляет войну "аптечной наркомании".

"В последнее время законодательство стало довольно либеральным по отношению к наркомании. И наша молодежь, вместо того чтобы заняться спортом, учиться и работать, занята потреблением этих вредных веществ. Поэтому продажа психотропных препаратов должна быть ужесточена", - заявил Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков>>
По его словам, этот вопрос будет дополнительно обсужден на заседании правительства.
"Я лично прослежу за процессом исполнения", - подчеркнул Гарибашвили.
В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом.
Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.
В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.
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Согласно поправкам, инициированным МВД Грузии, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо от 6 до 11 лет.
Также законопроект за незаконные сбыт психотропных или сильнодействующих препаратов предусматривает до четырех лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет.

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