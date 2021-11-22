https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-obyavlyaet-voynu-aptechnoy-narkomanii-262275944.html

Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"

Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"

Ираклий Гарибашвили предложил ужесточить наказание за реализацию психотропных препаратов 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T13:14+0400

2021-11-22T13:14+0400

2021-11-22T13:47+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

наркополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558958_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fc1d6fb7e80b21349ca032bdd26af462.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии ужесточаются правила продажи психотропных препаратов - премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявляет войну "аптечной наркомании".В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков>>По его словам, этот вопрос будет дополнительно обсужден на заседании правительства."Я лично прослежу за процессом исполнения", - подчеркнул Гарибашвили.В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом. Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.Согласно поправкам, инициированным МВД Грузии, незаконный сбыт наркотических средств или новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет вместо от 6 до 11 лет.Также законопроект за незаконные сбыт психотропных или сильнодействующих препаратов предусматривает до четырех лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 5 до 10 лет.Читайте также:"Аптечная наркомания" в Тбилиси: в одной из аптек нашли нелегальные психотропные лекарства"Аптечная наркомания" в Тбилиси: задержаны руководители пяти аптекТюремный срок за хранение наркотиков в Грузии будет определяться по-новомуПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210604/Otravlenie-narkotikami-na-zapade-Gruzii--chto-proizoshlo-v-Zugdidi-251927634.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, ираклий гарибашвили, наркополитика