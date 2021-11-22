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https://sputnik-georgia.ru/20211122/prognoz-pogody-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-262286097.html
Прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Грузинские синоптики рассказали, какая погода ожидается в стране
2021-11-22T18:29+0400
2021-11-22T18:29+0400
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прогноз погоды
точный прогноз погоды в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Тбилиси до 24 ноября сохранится теплая погода без осадков, а в горах ожидается снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.24 ноября в западной части страны ожидается распространение прохладных и влажных воздушных масс, дождь, снег в высокогорье. Температура воздуха составит +10, +15 градусов.25-26 ноября в Западной Грузии погода прояснится, а в восточной части Грузии ожидается облачная, туманная погода. Температура воздуха опустится до +4, +9 градусов.27 ноября на большей части территории страны по-прежнему ожидается относительно теплая погода без дождя.В Тбилиси до 25 ноября синоптики обещают теплую и преимущественно без осадков погоду. 25-26 ноября ожидается пасмурная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха упадет до +7, +9 градусов. 27 ноября распогодится и относительно потеплеет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-22-28-noyabrya-262268926.html
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новости, грузия, тбилиси, прогноз погоды, точный прогноз погоды в тбилиси

Прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

18:29 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЖенщина идет с зонтом под дождем
Женщина идет с зонтом под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинские синоптики рассказали, какая погода ожидается в стране
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Тбилиси до 24 ноября сохранится теплая погода без осадков, а в горах ожидается снег, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
24 ноября в западной части страны ожидается распространение прохладных и влажных воздушных масс, дождь, снег в высокогорье. Температура воздуха составит +10, +15 градусов.
25-26 ноября в Западной Грузии погода прояснится, а в восточной части Грузии ожидается облачная, туманная погода. Температура воздуха опустится до +4, +9 градусов.
Вид на город Тбилиси - пасмурная погода в марте - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября
10:08
27 ноября на большей части территории страны по-прежнему ожидается относительно теплая погода без дождя.
В Тбилиси до 25 ноября синоптики обещают теплую и преимущественно без осадков погоду.
25-26 ноября ожидается пасмурная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха упадет до +7, +9 градусов. 27 ноября распогодится и относительно потеплеет.
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