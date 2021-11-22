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Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан
Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан
Глава грузинского правительства считает, что "людей нужно приучить к труду" 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T12:14+0400
2021-11-22T12:51+0400
общество
новости
грузия
премьер-министр грузии
трудоустройство
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.По задумке премьера, новой рабочей группой должен руководить министр сельского хозяйства Леван Давиташвили.По словам премьера, нужно пересмотреть политику государства в отношении социально незащищенных семей. Гарибашвили отметил, что при покупке бытовой техники соцработники снимают у граждан баллы, в результате чего они теряют статус социального незащищенного лица. "Мы знаем много примеров, когда человек покупает телевизор или холодильник, уменьшаются баллы и прекращается социальная помощь. У них нет мотивации работать на сезонных работах и получать дополнительный доход", - сказал премьер. По словам главы правительства, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч людей со статусом социально незащищенных лиц. Из них около 200 тысяч трудоспособны. "С января, я надеюсь, мы сможем начать эту программу, которая изменит реальность и создаcт новую культуру труда", - сказал Гарибашвили, отметив, что "людей нужно приучить к труду". В рамках новой программы по трудоустройству пройдет переподготовка кадров. Это направление Гарибашвили поручил министру образования и науки Михаилу Чхенкели. По словам премьера, сегодня все хотят найти работу, но если государство не создает условий, это препятствие и преграда. Любая семья в Грузии, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию. Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями, матери-одиночки. В декларации также отмечается какие доходы имеют члены семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и так далее.По данным Агентства социального обслуживания на 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек ( 171 724 семей), 17% населения. Только в Тбилиси - 129 311 человек ( 37 545 семей), а это 11,6% населения Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, премьер-министр грузии, трудоустройство

Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан

12:14 22.11.2021 (обновлено: 12:51 22.11.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Government of Georgia
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Глава грузинского правительства считает, что "людей нужно приучить к труду"
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.
По задумке премьера, новой рабочей группой должен руководить министр сельского хозяйства Леван Давиташвили.

"Вместо социальной помощи мы должны предложить работу нашим трудоспособным гражданам. Мы можем создать тысячи и десятки тысяч таких общественных рабочих мест", - заявил Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

По словам премьера, нужно пересмотреть политику государства в отношении социально незащищенных семей. Гарибашвили отметил, что при покупке бытовой техники соцработники снимают у граждан баллы, в результате чего они теряют статус социального незащищенного лица.
"Мы знаем много примеров, когда человек покупает телевизор или холодильник, уменьшаются баллы и прекращается социальная помощь. У них нет мотивации работать на сезонных работах и получать дополнительный доход", - сказал премьер.
По словам главы правительства, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч людей со статусом социально незащищенных лиц. Из них около 200 тысяч трудоспособны.
"С января, я надеюсь, мы сможем начать эту программу, которая изменит реальность и создаcт новую культуру труда", - сказал Гарибашвили, отметив, что "людей нужно приучить к труду".
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В рамках новой программы по трудоустройству пройдет переподготовка кадров. Это направление Гарибашвили поручил министру образования и науки Михаилу Чхенкели. По словам премьера, сегодня все хотят найти работу, но если государство не создает условий, это препятствие и преграда.
Любая семья в Грузии, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию. Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями, матери-одиночки. В декларации также отмечается какие доходы имеют члены семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль и так далее.
По данным Агентства социального обслуживания на 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек ( 171 724 семей), 17% населения. Только в Тбилиси - 129 311 человек ( 37 545 семей), а это 11,6% населения Тбилиси.
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