Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211122/skolko-dolzhna-gruziya-minfin-opublikoval-poslednie-dannye-po-gosdolgu-262265837.html
Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу
Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу
Большую часть госдолга Грузии- 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T09:01+0400
2021-11-22T10:10+0400
экономика
новости
грузия
долг
министерство финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248970990_0:184:1920:1264_1920x0_80_0_0_51e2b6f56a77e5059c9e1c1b7e22815c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Госдолг Грузии на 30 сентября 2021 составил 28,9 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов), говорится в отчете Минфина Грузии.Данные о госдолге Грузии поступили вместе с отчетом о выполнении бюджета за три квартала 2021 года.Внешний долг ГрузииБольшую часть госдолга Грузии - 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари.По данным Минфина, его большая часть приходится на кредиты, полученные от доноров и партнеров на инфраструктурные проекты.При этом основная часть кредитов государства - долгосрочные. Средний взвешенный срок кредита - 20,8 года, средний взвешенный процент по кредиту составляет 0,97%. Грузии, в среднем осталось до погашения кредитов около 9,1 года.При этом, Минфин поясняет, что так как 55% внешнего государственного долга состоит из кредитов с фиксированной процентной ставкой, это защищает выплаты по кредитам от колебаний и обеспечивает сохранение трат на кредиты на низком уровне.По данным ведомства, 22% внешнего долга деноминировано в SDR из-за больших долей в них Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития.На покрытие внешнего долга в течение трех кварталов 2021 года было потрачено 2,6 миллиона лари, из которых 216,8 тысячи – была оплата процентов, а остальное ушло на покрытие основной части долга.Внутренний долг ГрузииОбщий объем внутреннего долга составляет 5,5 миллиарда лари, из которых 5,1 миллиона приходится на казначейские обязательства и облигации, 320,8 миллиона – на облигации Нацбанка и операции на открытых рынках и 38,8 миллиона – кредиты бюджетных организаций.Для покрытия внутреннего долга министерство финансов осуществило эмиссию казначейских обязательств на 6 и 12 месяцев и казначейских облигаций на 2, 5 и 10 лет.По данным на 30 сентября, в результате выпуска казначейских облигаций и обязательств в бюджет поступило 740,6 тысячи лари и было покрыто 1,4 миллиона основной суммы, таким образом обязательства по выплатам достигли 644,98 тысячи лари.При этом траты на покрытие внутреннего долга из бюджета составили 413,3 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210709/Po-ushi-v-dolgakh---skolko-i-komu-dolzhna-Gruziya-252267304.html
https://sputnik-georgia.ru/20210714/Obligatsii-s-ipotechnym-pokrytiem-smogut-razmeschat-banki-v-Gruzii-252312480.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248970990_0:4:1920:1444_1920x0_80_0_0_2d8959a4f670618163eed3e9f939b904.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, долг, министерство финансов грузии

Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу

09:01 22.11.2021 (обновлено: 10:10 22.11.2021)
© Pixabay / falcoДоллары и евро
Доллары и евро - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Pixabay / falco
Подписаться на
Большую часть госдолга Грузии- 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Госдолг Грузии на 30 сентября 2021 составил 28,9 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов), говорится в отчете Минфина Грузии.
Данные о госдолге Грузии поступили вместе с отчетом о выполнении бюджета за три квартала 2021 года.

Внешний долг Грузии

Большую часть госдолга Грузии - 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари.
По данным Минфина, его большая часть приходится на кредиты, полученные от доноров и партнеров на инфраструктурные проекты.
При этом основная часть кредитов государства - долгосрочные. Средний взвешенный срок кредита - 20,8 года, средний взвешенный процент по кредиту составляет 0,97%. Грузии, в среднем осталось до погашения кредитов около 9,1 года.
Пустые улицы. Закрытые кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2021
По уши в долгах - сколько и кому должна Грузия
9 июля, 18:36
При этом, Минфин поясняет, что так как 55% внешнего государственного долга состоит из кредитов с фиксированной процентной ставкой, это защищает выплаты по кредитам от колебаний и обеспечивает сохранение трат на кредиты на низком уровне.
По данным ведомства, 22% внешнего долга деноминировано в SDR из-за больших долей в них Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития.
На покрытие внешнего долга в течение трех кварталов 2021 года было потрачено 2,6 миллиона лари, из которых 216,8 тысячи – была оплата процентов, а остальное ушло на покрытие основной части долга.

Внутренний долг Грузии

Общий объем внутреннего долга составляет 5,5 миллиарда лари, из которых 5,1 миллиона приходится на казначейские обязательства и облигации, 320,8 миллиона – на облигации Нацбанка и операции на открытых рынках и 38,8 миллиона – кредиты бюджетных организаций.
Для покрытия внутреннего долга министерство финансов осуществило эмиссию казначейских обязательств на 6 и 12 месяцев и казначейских облигаций на 2, 5 и 10 лет.
Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2021
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии
14 июля, 07:01
По данным на 30 сентября, в результате выпуска казначейских облигаций и обязательств в бюджет поступило 740,6 тысячи лари и было покрыто 1,4 миллиона основной суммы, таким образом обязательства по выплатам достигли 644,98 тысячи лари.
При этом траты на покрытие внутреннего долга из бюджета составили 413,3 тысячи лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
10:35В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября
09:36Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
09:20Курс лари на понедельник – 3,112 GEL/$1
09:01Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу
08:32Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
08:02Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
07:32В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных
07:14Сколько Моргенштерн зарабатывает на новогодних корпоративах
07:01Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог
ВчераНовое предприятие в Грузии будет работать по французским рецептам
ВчераСостояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей
ВчераПешеход скончался в результате ДТП на западе Грузии
ВчераЦены на лекарства в странах Южного Кавказа
ВчераЭффект защиты бустеров от коронавируса длится до 10 месяцев - эпидемиолог
ВчераВойна и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи
Вчера"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу
ВчераПрекратившая голодовку депутат Хоштария останется в клинике на неделю
ВчераТбилиси и его контрасты: парадоксы застройки столицы Грузии - фото