https://sputnik-georgia.ru/20211122/skolko-dolzhna-gruziya-minfin-opublikoval-poslednie-dannye-po-gosdolgu-262265837.html

Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу

Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу

Большую часть госдолга Грузии- 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T09:01+0400

2021-11-22T09:01+0400

2021-11-22T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Госдолг Грузии на 30 сентября 2021 составил 28,9 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов), говорится в отчете Минфина Грузии.Данные о госдолге Грузии поступили вместе с отчетом о выполнении бюджета за три квартала 2021 года.Внешний долг ГрузииБольшую часть госдолга Грузии - 81%, составляет внешняя задолженность в размере 23,4 миллиарда лари.По данным Минфина, его большая часть приходится на кредиты, полученные от доноров и партнеров на инфраструктурные проекты.При этом основная часть кредитов государства - долгосрочные. Средний взвешенный срок кредита - 20,8 года, средний взвешенный процент по кредиту составляет 0,97%. Грузии, в среднем осталось до погашения кредитов около 9,1 года.При этом, Минфин поясняет, что так как 55% внешнего государственного долга состоит из кредитов с фиксированной процентной ставкой, это защищает выплаты по кредитам от колебаний и обеспечивает сохранение трат на кредиты на низком уровне.По данным ведомства, 22% внешнего долга деноминировано в SDR из-за больших долей в них Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития.На покрытие внешнего долга в течение трех кварталов 2021 года было потрачено 2,6 миллиона лари, из которых 216,8 тысячи – была оплата процентов, а остальное ушло на покрытие основной части долга.Внутренний долг ГрузииОбщий объем внутреннего долга составляет 5,5 миллиарда лари, из которых 5,1 миллиона приходится на казначейские обязательства и облигации, 320,8 миллиона – на облигации Нацбанка и операции на открытых рынках и 38,8 миллиона – кредиты бюджетных организаций.Для покрытия внутреннего долга министерство финансов осуществило эмиссию казначейских обязательств на 6 и 12 месяцев и казначейских облигаций на 2, 5 и 10 лет.По данным на 30 сентября, в результате выпуска казначейских облигаций и обязательств в бюджет поступило 740,6 тысячи лари и было покрыто 1,4 миллиона основной суммы, таким образом обязательства по выплатам достигли 644,98 тысячи лари.При этом траты на покрытие внутреннего долга из бюджета составили 413,3 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, долг, министерство финансов грузии