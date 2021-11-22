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США открывают "кубышку" - Байден готов продавать нефть из стратегического резерва
США открывают "кубышку" - Байден готов продавать нефть из стратегического резерва
США готовятся действовать для снижения цен на нефть в координации с еще несколькими странами 22.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Товарные интервенции из стратегического резерва нефти США могут начаться во вторник для снижения цен на топливо, сообщило агентство Bloomberg.По состоянию на 20.25 тбилисского времени на NISE стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,23%, до 79,86 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,25%, до 76,89 доллара за баррель. Днем цены на нефть в целом были стабильны и показывали слабую динамикуСША могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство, что может стать, по мнению агентства, "беспрецедентным усилием крупных потребителей нефти по сдерживанию роста цен на энергоносители".В ответ, по мнению аналитиков агентства, ОПЕК+ может поменять планы по сделке, если потребители начнут использовать свои стратегические резервы.ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/opek-prodolzhit-uvelichivat-dobychu-nefti-po-planu-261802847.html
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экономика, новости, в мире, сша, опек, джо байден, цены на нефть

США открывают "кубышку" - Байден готов продавать нефть из стратегического резерва

21:13 22.11.2021 (обновлено: 21:45 22.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТанкер с сырой нефтью
Танкер с сырой нефтью - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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США готовятся действовать для снижения цен на нефть в координации с еще несколькими странами
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Товарные интервенции из стратегического резерва нефти США могут начаться во вторник для снижения цен на топливо, сообщило агентство Bloomberg.
По состоянию на 20.25 тбилисского времени на NISE стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,23%, до 79,86 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,25%, до 76,89 доллара за баррель. Днем цены на нефть в целом были стабильны и показывали слабую динамику
"Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", - сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.
США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство, что может стать, по мнению агентства, "беспрецедентным усилием крупных потребителей нефти по сдерживанию роста цен на энергоносители".
В ответ, по мнению аналитиков агентства, ОПЕК+ может поменять планы по сделке, если потребители начнут использовать свои стратегические резервы.
Добыча нефти, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
4 ноября, 21:32
ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.
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