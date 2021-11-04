https://sputnik-georgia.ru/20211104/opek-prodolzhit-uvelichivat-dobychu-nefti-po-planu-261802847.html
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
Ранее США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T21:32+0400
2021-11-04T21:32+0400
2021-11-04T21:32+0400
в мире
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цены на нефть
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. По итогам заседания министров энергетики ОПЕК+ было принято решение об осторожном увеличении уровня добычи нефти до 400 тысяч баррелей в сутки."Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года", - говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.Также альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года, отмечается в коммюнике.Bloomberg сообщил ранее, что США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо обсуждаемых 400 тысяч.Следующая встреча представителей всех стран альянса ОПЕК+ запланирована на 2 декабря, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в четверг заседания."С учетом текущих показателей на нефтяном рынке и консенсуса в их оценке, заседание решило... провести 23-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике.Цены на нефть растут в течение осени - в начале октября стоимость барреля марки Brent перевалила за 80 долларов впервые за три года, к середине месяца поднялась выше 85 долларов, а в конце месяца достигала 86 долларов. В четверг на фоне заседания ОПЕК+ котировки были весьма волатильны - незадолго до объявления решения достигали 84,5 доллара за баррель Brent (рост составлял около 3%), а к 20.10 мск уже снижались на 0,4% - до 81,7 доллара.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/skolko-budet-stoit-neft-v-2022-godu-bank-of-america-ozhidaet-bystryy-rost--tseny-261727357.html
https://sputnik-georgia.ru/20211004/tsena-nefti-brent-prevysila-81-za-barrel-vpervye-s-oktyabrya-2018-goda-260216346.html
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в мире, опек, цены на нефть
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
Ранее США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. По итогам заседания министров энергетики ОПЕК+ было принято решение об осторожном увеличении уровня добычи нефти до 400 тысяч баррелей в сутки.
"Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года", - говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.
Также альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года, отмечается в коммюнике.
Bloomberg сообщил ранее, что США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо обсуждаемых 400 тысяч.
Следующая встреча представителей всех стран альянса ОПЕК+ запланирована на 2 декабря, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в четверг заседания.
"С учетом текущих показателей на нефтяном рынке и консенсуса в их оценке, заседание решило... провести 23-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике.
Цены на нефть растут в течение осени - в начале октября стоимость барреля марки Brent перевалила за 80 долларов впервые за три года, к середине месяца поднялась выше 85 долларов, а в конце месяца достигала 86 долларов. В четверг на фоне заседания ОПЕК+ котировки были весьма волатильны - незадолго до объявления решения достигали 84,5 доллара за баррель Brent (рост составлял около 3%), а к 20.10 мск уже снижались на 0,4% - до 81,7 доллара.