https://sputnik-georgia.ru/20211104/opek-prodolzhit-uvelichivat-dobychu-nefti-po-planu-261802847.html

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану

Ранее США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T21:32+0400

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2021-11-04T21:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. По итогам заседания министров энергетики ОПЕК+ было принято решение об осторожном увеличении уровня добычи нефти до 400 тысяч баррелей в сутки."Подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года", - говорится в коммюнике о решении по итогам министерского заседания ОПЕК+.Также альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года, отмечается в коммюнике.Bloomberg сообщил ранее, что США предложили странам ОПЕК пойти на более смелое увеличение добычи нефти в декабре и повысить ее на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо обсуждаемых 400 тысяч.Следующая встреча представителей всех стран альянса ОПЕК+ запланирована на 2 декабря, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в четверг заседания."С учетом текущих показателей на нефтяном рынке и консенсуса в их оценке, заседание решило... провести 23-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике.Цены на нефть растут в течение осени - в начале октября стоимость барреля марки Brent перевалила за 80 долларов впервые за три года, к середине месяца поднялась выше 85 долларов, а в конце месяца достигала 86 долларов. В четверг на фоне заседания ОПЕК+ котировки были весьма волатильны - незадолго до объявления решения достигали 84,5 доллара за баррель Brent (рост составлял около 3%), а к 20.10 мск уже снижались на 0,4% - до 81,7 доллара.

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в мире, опек, цены на нефть