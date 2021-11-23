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https://sputnik-georgia.ru/20211123/byudzhet-batumi-na-2022-god-stal-predmetom-sporov-vlastey-i-oppozitsii-262305064.html
Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции
Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции
Мэр Батуми заявил, что бюджет города на будущий год может быть утвержден старым составом городского собрания 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T14:56+0400
2021-11-23T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Новоизбранные оппозиционные депутаты сакребуло Батуми заявляют, что не позволят старому составу совещательного органа принять бюджет 2022 года.Новый мэр Батуми Арчил Чиковани ранее заявил, что бюджет города на будущий год может быть утвержден старым составом городского собрания, а у нового состава сакребуло, который еще не приступил к работе, будет возможность контролировать и корректировать бюджет в течение следующего года. Чиковани также отметил, что готов сотрудничать с сакребуло.Оппозиционеры утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" планирует принять бюджет Батуми с нарушением закона, в то время как они даже не принимали участия в рассмотрении главного финансового документа города на будущий год."Призываем "Грузинскую мечту" отказаться от этого бессмысленного решения. В противном случае, мы намерены любой формой помешать просроченному сакребуло принять коррупционный бюджет 2022 года", - сказал Киртадзе.В оппозиционной партии "Лело" заявляют, что они физически помещают проведению заседания "нелегитимного сакребуло". По словам Ираклия Купрадзе, новоизбранные депутаты придут на заседание и не допустят утверждения документа."Принятием коррупционного бюджета они отнимают у города возможность развития, поскольку избранный в 2017 году сакребуло утверждает бюджет 2022 года. Затем все это хотят передать оппозиции. Политическая ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии, им придется ответить за все это. Мы планируем бескомпромиссную борьбу", - заявил Купрадзе.Оппозиционные депутаты призывают своих коллег не отнимать прерогативу утверждения бюджета будущего года у новоизбранного сакребуло.К совместному заявлению оппозиции не присоединились избранные члены сакребуло от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".В настоящее время в городском собрании Батуми у "Грузинской мечты" и оппозиции по 17 депутатов.Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми, ЕНД - 15 мест, пария "Для Грузии" - два места, "Лело для Грузии" - одно. Еще один будущий член сакребуло - бывший однопартиец Гахария, который покинул его партию после первого тура выборов и присоединился к "Грузинской мечте".На прошлой неделе скончался один из избранных депутатов сакребуло от ЕНД. ОН баллотировался в сакребуло по мажоритарной системе, соответственно, будут назначены промежуточные выборы.Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, политика

Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции

14:56 23.11.2021 (обновлено: 15:32 23.11.2021)
© Sputnik / Seyran BaroyanМэрия города Батуми
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Мэр Батуми заявил, что бюджет города на будущий год может быть утвержден старым составом городского собрания
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Новоизбранные оппозиционные депутаты сакребуло Батуми заявляют, что не позволят старому составу совещательного органа принять бюджет 2022 года.
Новый мэр Батуми Арчил Чиковани ранее заявил, что бюджет города на будущий год может быть утвержден старым составом городского собрания, а у нового состава сакребуло, который еще не приступил к работе, будет возможность контролировать и корректировать бюджет в течение следующего года. Чиковани также отметил, что готов сотрудничать с сакребуло.

"Послезавтра состоится заседание просроченного сакребуло, они примут бюджет 2022 года и уйдут домой. Я думаю, что это значительное нарушение закона", - заявил экс-кандидат на пост мэра Батуми от партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе.

Оппозиционеры утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" планирует принять бюджет Батуми с нарушением закона, в то время как они даже не принимали участия в рассмотрении главного финансового документа города на будущий год.
"Призываем "Грузинскую мечту" отказаться от этого бессмысленного решения. В противном случае, мы намерены любой формой помешать просроченному сакребуло принять коррупционный бюджет 2022 года", - сказал Киртадзе.
В оппозиционной партии "Лело" заявляют, что они физически помещают проведению заседания "нелегитимного сакребуло". По словам Ираклия Купрадзе, новоизбранные депутаты придут на заседание и не допустят утверждения документа.
"Принятием коррупционного бюджета они отнимают у города возможность развития, поскольку избранный в 2017 году сакребуло утверждает бюджет 2022 года. Затем все это хотят передать оппозиции. Политическая ответственность лежит на Центральной избирательной комиссии, им придется ответить за все это. Мы планируем бескомпромиссную борьбу", - заявил Купрадзе.
Правящая партия Грузинская мечта - предвыборная реклама в Батуми, Арчил Чиковани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией
Вчера, 12:28
Оппозиционные депутаты призывают своих коллег не отнимать прерогативу утверждения бюджета будущего года у новоизбранного сакребуло.
К совместному заявлению оппозиции не присоединились избранные члены сакребуло от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".
В настоящее время в городском собрании Батуми у "Грузинской мечты" и оппозиции по 17 депутатов.
Правящая партия по итогам выборов получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми, ЕНД - 15 мест, пария "Для Грузии" - два места, "Лело для Грузии" - одно. Еще один будущий член сакребуло - бывший однопартиец Гахария, который покинул его партию после первого тура выборов и присоединился к "Грузинской мечте".
На прошлой неделе скончался один из избранных депутатов сакребуло от ЕНД. ОН баллотировался в сакребуло по мажоритарной системе, соответственно, будут назначены промежуточные выборы.
Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.
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