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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211122/novyy-mer-batumi-gotov-k-sotrudnichestvu-s-oppozitsiey-262274474.html
Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией
Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией
В сакребуло Батуми по итогам выборов представлены депутаты от четырех партий 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T12:28+0400
2021-11-22T13:04+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
батуми
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Новый мэр Батуми Арчил Чиковани заявил, что готов сотрудничать с сакребуло (городское собрание), большинство мест в котором по итогам последних выборов досталось оппозиции. Чиковани сегодня официально приступил к исполнению обязанностей - его рабочий день в ранге мэра начался в 09:00.Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась&gt;&gt;"Предвыборные волнения прошли, теперь мы все должны отложить наши политические взгляды в сторону и сотрудничать в последующие четыре года, чтобы реализовать все те проекты, которые ждут жители Батуми. Я уверен, что у нас это получится", - сказал Чиковани в интервью Первому каналу.Новый мэр уверен, что сможет конструктивно работать с представителями всех партий в сакребуло города.Чиковани не исключает, что бюджет города на 2022 год будет утвержден старым составом городского собрания, а у нового состава сакребуло, который еще не приступил к работе, будет возможность контролировать и корректировать бюджет в течение следующего года.Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.Кандидат от правящей партии Арчил Чиковани был избран мэром Батуми во втором туре местных выборов, опередив своего основного конкурента из "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Голоса избирателей распределились следующим образом: 51,02% (первый тур 41,08%) против 48,98% (первый тур 41,97%). До избрания Чиковани исполнял обязанности мэра Батуми после отставки своего предшественника Лаши Комахидзе.Что касается городского собрания, "Грузинская мечта" получила 16 из 35 мест, у ЕНД - 15 мест, у парии "Для Грузии" (партия экс-премьера Георгия Гахария) - два места, у "Лело для Грузии" - одно. Еще один будущий член сакребуло - бывший однопартиец Гахария , который покинул его партию после первого тура выборов. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/mery-19-munitsipalitetov-gruzii-vstupili-v-dolzhnost-262272879.html
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новости, грузия, батуми, местные выборы

Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией

12:28 22.11.2021 (обновлено: 13:04 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравящая партия "Грузинская мечта" - предвыборная реклама в Батуми, Арчил Чиковани
Правящая партия Грузинская мечта - предвыборная реклама в Батуми, Арчил Чиковани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В сакребуло Батуми по итогам выборов представлены депутаты от четырех партий
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Новый мэр Батуми Арчил Чиковани заявил, что готов сотрудничать с сакребуло (городское собрание), большинство мест в котором по итогам последних выборов досталось оппозиции.
Чиковани сегодня официально приступил к исполнению обязанностей - его рабочий день в ранге мэра начался в 09:00.
Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась>>
"Предвыборные волнения прошли, теперь мы все должны отложить наши политические взгляды в сторону и сотрудничать в последующие четыре года, чтобы реализовать все те проекты, которые ждут жители Батуми. Я уверен, что у нас это получится", - сказал Чиковани в интервью Первому каналу.
Новый мэр уверен, что сможет конструктивно работать с представителями всех партий в сакребуло города.
Чиковани не исключает, что бюджет города на 2022 год будет утвержден старым составом городского собрания, а у нового состава сакребуло, который еще не приступил к работе, будет возможность контролировать и корректировать бюджет в течение следующего года.
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
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Новые сакребуло 64 городов и районов проведут свои первые заседания не позднее 13 декабря, то есть в течение 30 дней после подведения окончательных итогов выборов Центральной избирательной комиссией.
Кандидат от правящей партии Арчил Чиковани был избран мэром Батуми во втором туре местных выборов, опередив своего основного конкурента из "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Голоса избирателей распределились следующим образом: 51,02% (первый тур 41,08%) против 48,98% (первый тур 41,97%). До избрания Чиковани исполнял обязанности мэра Батуми после отставки своего предшественника Лаши Комахидзе.
Что касается городского собрания, "Грузинская мечта" получила 16 из 35 мест, у ЕНД - 15 мест, у парии "Для Грузии" (партия экс-премьера Георгия Гахария) - два места, у "Лело для Грузии" - одно. Еще один будущий член сакребуло - бывший однопартиец Гахария , который покинул его партию после первого тура выборов.

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