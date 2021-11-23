Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211123/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5085-262294994.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085
За последние 24 часа от коронавируса скончались 62 пациента, выздоровели за сутки 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T10:53+0400
2021-11-23T11:17+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261386021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dd66f7e3ebad515222c6200f2006a1a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5085. Скончались 62 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 819 182 случая заражения.Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657. Скончались 11 615.За сутки сделано 51 440 тестов, в том числе 36 162 на антиген и 15 278 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки - 9,89%, за последние 14 дней - 9,11%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени сделано 2 107 467 прививок, в том числе за последние сутки - 9 594.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 588 , в ковид-гостиницах - 1 103.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261386021_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_c57208c5022c3ed65c3893b61ee4d25b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085

10:53 23.11.2021 (обновлено: 11:17 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 62 пациента, выздоровели за сутки 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5085. Скончались 62 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 819 182 случая заражения.
Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657. Скончались 11 615.
За сутки сделано 51 440 тестов, в том числе 36 162 на антиген и 15 278 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки - 9,89%, за последние 14 дней - 9,11%, за последние семь дней – 8,97%.
К этому времени сделано 2 107 467 прививок, в том числе за последние сутки - 9 594.
В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 588 , в ковид-гостиницах - 1 103.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085
10:47Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото
10:31После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу
10:12Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино
09:36Со щитом или на щите: особенности учений НАТО Winter Shield 2021 в Латвии
09:20Курс лари на вторник – 3,1134 GEL/$1
09:01В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца
08:32Экспорт грузинского фундука продолжает расти
08:02Сессия ПАЧЭС состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса
07:32Кого будут штрафовать в Грузии за неимение ковид-паспорта
07:02Саундтрек от Моргентшерна: Алексей Панин анонсировал съемки короткометражного фильма
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
01:00Какой сегодня церковный праздник: 23 ноября 2021
00:15Министр юстиции не исключает доставку Саакашвили в зал суда
ВчераМинздрав Грузии предложил консилиуму врачей при омбудсмене посетить Саакашвили
ВчераИнфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии
ВчераАвстрия начинает европейский локдаун
Вчера"Газпром" предупредил Молдову об остановке поставок газа из-за неплатежей
ВчераЦирки Франции останутся без диких животных
ВчераТело мужчины нашли в реке на западе Грузии