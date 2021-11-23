https://sputnik-georgia.ru/20211123/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5085-262294994.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 085

За последние 24 часа от коронавируса скончались 62 пациента, выздоровели за сутки 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T10:53+0400

2021-11-23T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5085. Скончались 62 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 819 182 случая заражения.Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 428 человек, а с начала пандемии - 759 657. Скончались 11 615.За сутки сделано 51 440 тестов, в том числе 36 162 на антиген и 15 278 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки - 9,89%, за последние 14 дней - 9,11%, за последние семь дней – 8,97%.К этому времени сделано 2 107 467 прививок, в том числе за последние сутки - 9 594.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 588 , в ковид-гостиницах - 1 103.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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