https://sputnik-georgia.ru/20211122/infektsionist-nazval-prichinu-vysokoy-smertnosti-vredi-kovid-patsientov-v-gruzii-262292394.html

Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии

Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии

Грузия является одним из лидеров по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом и смертности 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T23:29+0400

2021-11-22T23:29+0400

2021-11-22T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Причина высокой смертности среди инфицированных коронавирусом в Грузии отнюдь не в качестве клинического лечения и спекуляции на эту тему недопустимы, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в ответ на критику грузинских врачей, работающих в США, Наны Гегечкори и Зураба Гурули.Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог>>В октябре в Грузии заговорили о пятой волне. В среднем за сутки фиксируется 4-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 70-80 смертей."Истина такова: к сожалению, Грузия действительно является одной из первых в мире по количеству новых ковид-случаев и, следовательно, по количеству смертей, но это происходит не из-за отсутствия лекарств или ненадлежащего клинического лечения, а по другим причинам - очень низкий охват вакцинации, очень низкий показатель ношения масок и перманентные очень многолюдные политически мотивированные акции", - написал Церцвадзе на своей странице в Facebook.По данным на 21 ноября, в Грузии двумя дозами препарата против коронавируса вакцинированы 34,3% взрослого населения.По словам Церцвадзе, в Грузию уже давно поступают моноклональные антитела производства двух компаний Regeneron / Roche и Eli Lilly. Их используют как для амбулаторных пациентов, которые остаются дома, так и для госпитализированных пациентов (в более высоких дозах). Эпидемиолог: система здравоохранения Грузии работает на грани возможностей>>В подтверждение своих слов Церцвадзе привел коэффициент летальности в Грузии (CFR, case fatality rate). По его словам, в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1,42% заболевших. Для сравнения, в США, где вакцинированных почти вдвое больше, чем в Грузии, этот показатель - 1,63%.В Грузии ежедневно прививаются около 8 тысяч граждан, в то время как врачи говорят о необходимости увеличения этого числа в два-три раза. До конца года в Грузии планировалось привить более 60% взрослого населения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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