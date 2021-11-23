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Гарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки
Гарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки
Грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече, заявил премьер 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T23:54+0400
2021-11-23T23:54+0400
2021-11-24T00:14+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Проведение двусторонней встречи между официальными лицами Грузии и России должно быть хорошо подготовленным и организованным, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала.На данный момент между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Политический диалог ведется в формате Женевских переговоры, гуманитарные и экономические вопросы обсуждаются в формате Абашидзе – Карасин.При этом он отметил, что страна будет преследовать свои государственные интересы и грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече."Грузинский народ должен знать какого результата мы хотим теоретически и вторая сторона должна знать на что мы готовы. В целом мы хорошо понимаем, что каждая страна и государство действуют исходя из своих национальных и государственных интересов. У нас есть свои интересы, у других страны, в том числе соседних – свои и поэтому такая встреча требует большой подготовки", - сказал Гарибашвили.В тоже время премьер-министр Грузии подчеркнул, что политические отношения с Россией находятся в тупике."У нас нет политического прогресса в отношениях с Россией", - сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что вопрос территориальной целостности принципиален.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения
Гарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки
23:54 23.11.2021 (обновлено: 00:14 24.11.2021)
Грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Проведение двусторонней встречи между официальными лицами Грузии и России должно быть хорошо подготовленным и организованным, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала.
На данный момент между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Политический диалог ведется в формате Женевских переговоры, гуманитарные и экономические вопросы обсуждаются в формате Абашидзе – Карасин.
"Такой прямой контакт должен быть хорошо организован, продуман и подготовлен и он должен быть ориентирован на результат, а не быть встречей ради встречи", - сказал Гарибашвили, отвечая на вопрос, возможен ли двухсторонний контакт между официальными лицами Грузии и России.
При этом он отметил, что страна будет преследовать свои государственные интересы и грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече.
"Грузинский народ должен знать какого результата мы хотим теоретически и вторая сторона должна знать на что мы готовы. В целом мы хорошо понимаем, что каждая страна и государство действуют исходя из своих национальных и государственных интересов. У нас есть свои интересы, у других страны, в том числе соседних – свои и поэтому такая встреча требует большой подготовки", - сказал Гарибашвили.
В тоже время премьер-министр Грузии подчеркнул, что политические отношения с Россией находятся в тупике.
"У нас нет политического прогресса в отношениях с Россией", - сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что вопрос территориальной целостности принципиален.
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