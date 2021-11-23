https://sputnik-georgia.ru/20211123/garibashvili-dialog-mezhdu-predstavitelyami-gruzii-i-rossii-trebuet-podgotovki-262318069.html

Гарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки

Гарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки

Грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече, заявил премьер 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Проведение двусторонней встречи между официальными лицами Грузии и России должно быть хорошо подготовленным и организованным, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала.На данный момент между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Политический диалог ведется в формате Женевских переговоры, гуманитарные и экономические вопросы обсуждаются в формате Абашидзе – Карасин.При этом он отметил, что страна будет преследовать свои государственные интересы и грузинский народ будет знать, какой результат хотят получить власти от этой встрече."Грузинский народ должен знать какого результата мы хотим теоретически и вторая сторона должна знать на что мы готовы. В целом мы хорошо понимаем, что каждая страна и государство действуют исходя из своих национальных и государственных интересов. У нас есть свои интересы, у других страны, в том числе соседних – свои и поэтому такая встреча требует большой подготовки", - сказал Гарибашвили.В тоже время премьер-министр Грузии подчеркнул, что политические отношения с Россией находятся в тупике."У нас нет политического прогресса в отношениях с Россией", - сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что вопрос территориальной целостности принципиален.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/vstrecha-abashidze-i-karasina-mozhet-sostoyatsya-v-dekabre-260314633.html

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политика, россия, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения