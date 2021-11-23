https://sputnik-georgia.ru/20211123/krupneyshie-proizvoditeli-olivok-v-mire-sobirayutsya-v-gruzii-262317879.html

Крупнейшие производители оливок в мире собираются в Грузии

Крупнейшие производители оливок в мире собираются в Грузии

В Грузии также пройдет празднование Всемирного дня оливок и 57-я сессия Консультативного совета 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Крупнейшие производители оливок из 43 стран мира посетят Грузию 24-26 ноября для участия в сессии Международного оливкового совета.Урожай оливок в этом году в Грузии в два с половиной раза больше, чем в прошлом. По данным за первую половину ноября, уже собрано 200 тонн оливок. Наряду с местным потреблением, грузинские оливки экспортируются в Великобританию и страны СНГ.В рамках сессии в Грузии также пройдет празднование Всемирного дня оливок и 57-я сессия Консультативного совета.На встречах будут обсуждены проблемы и возможности оливкового сектора, а ключевые игроки оливкового бизнеса обговорят совместный план действий.Грузия присоединилась к Международному совету по оливкам в 2019 году, а с 2020 года стала председателем Совета на год.Первое предприятие по переработке оливок оснащенное современными технологиями открылось в Грузии в кахетинском селе Сакобо в 2016 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/v-gruzii-v-2021-godu-soberut-v-dva-s-polovinoy-raza-bolshe-olivok-261979783.html

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство