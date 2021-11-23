https://sputnik-georgia.ru/20211123/mvd-gruzii-raskrylo-podrobnosti-napadeniya-na-bank-gruzii-262310663.html

МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"

МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"

По версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T18:18+0400

2021-11-23T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Пытавшийся напасть на филиал "Банка Грузии" на улице Кетеван Цамебули в Тбилиси 22-летний мужчина был задержан спустя несколько минут после попытки нападения, говорится в сообщении МВД Грузии.О несостоявшейся попытке нападения на филиал банка сообщили днем грузинские СМИ.МВД поясняет, что, по версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать уже спустя несколько минут на территории рядом с филиалом.Уголовное дело ведется по статье "разбой".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/neizvestnyy-popytalsya-ograbit-bank-v-tbilisi-262307229.html

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, "банк грузии"