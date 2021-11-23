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МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"
МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"
По версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T18:18+0400
2021-11-23T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Пытавшийся напасть на филиал "Банка Грузии" на улице Кетеван Цамебули в Тбилиси 22-летний мужчина был задержан спустя несколько минут после попытки нападения, говорится в сообщении МВД Грузии.О несостоявшейся попытке нападения на филиал банка сообщили днем грузинские СМИ.МВД поясняет, что, по версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать уже спустя несколько минут на территории рядом с филиалом.Уголовное дело ведется по статье "разбой".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, "банк грузии"

МВД Грузии раскрыло подробности нападения на "Банк Грузии"

18:18 23.11.2021 (обновлено: 18:56 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция на месте ДТП
Патрульная полиция на месте ДТП - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Пытавшийся напасть на филиал "Банка Грузии" на улице Кетеван Цамебули в Тбилиси 22-летний мужчина был задержан спустя несколько минут после попытки нападения, говорится в сообщении МВД Грузии.
О несостоявшейся попытке нападения на филиал банка сообщили днем грузинские СМИ.
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси
16:00
МВД поясняет, что, по версии следствия, мужчина ворвался в филиал банка, но когда нападение не удалось, он попытался сбежать. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать уже спустя несколько минут на территории рядом с филиалом.
Уголовное дело ведется по статье "разбой".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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