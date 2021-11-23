https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-gruzii-prazdnuyut-giorgoba--den-svyatogo-georgiya-pobedonostsa-262287064.html

В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

Гиоргоба - государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.Праздничные богослужения, посвященные "Гиоргоба", или Дню Святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии. Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию."Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Небесный покровительВ Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из Святых, небесный покровитель страны. Почитание Святого в Грузии началось на заре христианства.По преданию, День Святого Гиоргоба основан просветительницей Грузии – Святой Нино. Крестительница Грузии, по свидетельству Арсения Икалтоэли – духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.Именно от равноапостольной Нино в Грузии узнали о жизни и мученичестве Святого Георгия, которого она особо почитала, и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.Первый храм в честь Святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан на месте погребения Святой Нино.Строительство церквей в честь Святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.Победоносцем Святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/v-tyurmakh-gruzii-nachali-prinimat-peredachi-k-prazdniku-giorgoba-262270062.html

https://sputnik-georgia.ru/20211122/v-tyurmakh-gruzii-nachali-prinimat-peredachi-k-prazdniku-giorgoba-262270062.html

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общество, религия , новости, грузия, календарь религиозных праздников