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В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба
В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба
День самого почитаемого святого в Грузии станет праздником и для заключенных 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T10:35+0400
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новости
грузия
тюрьма
гиоргоба
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю православного праздника Гиоргоба начинается прием передач для заключенных, сообщает Специальная пенитенциарная служба.День Святого Георгия (Гиоргоба) отмечается в Грузии 23 ноября.Как живут заключенные в Грузии&gt;&gt;По информации ведомства, прием передач для заключенных начнется 22 ноября с 10:00 и продлится до 19:00."Специальная пенитенциарная служба обеспечит беспрепятственный процесс приема посылок", - говорится в сообщении.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на 1 октября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 387 заключенных.Из общего числа осужденных 3,3 тысячи отбывает сроки за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тысячи осуждены за тяжкие преступления.Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии 4 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тюрьма, гиоргоба

В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба

10:35 22.11.2021
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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День самого почитаемого святого в Грузии станет праздником и для заключенных
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю православного праздника Гиоргоба начинается прием передач для заключенных, сообщает Специальная пенитенциарная служба.
День Святого Георгия (Гиоргоба) отмечается в Грузии 23 ноября.
Как живут заключенные в Грузии>>
По информации ведомства, прием передач для заключенных начнется 22 ноября с 10:00 и продлится до 19:00.
"Специальная пенитенциарная служба обеспечит беспрепятственный процесс приема посылок", - говорится в сообщении.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" на 1 октября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 387 заключенных.
Из общего числа осужденных 3,3 тысячи отбывает сроки за особо тяжкие преступления. Еще 3,3 тысячи осуждены за тяжкие преступления.
Что касается самих видов преступлений, то в тюрьмах Грузии 4 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека: убийство, нанесение тяжких увечий и так далее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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