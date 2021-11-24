https://sputnik-georgia.ru/20211124/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-201--262320254.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201

За последние 24 часа от коронавируса скончались 64 человека, вылечились 4 098 пациентов 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T10:50+0400

2021-11-24T10:50+0400

2021-11-24T10:54+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261424857_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_8eb428e6240f140ae628b39751fb4fe8.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 201. Скончались 64 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 822 383 случая заражения. Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 098 человек, с начала пандемии - 763 755. Скончались 11 679.За сутки сделано 26 588 тестов, в том числе 14 401 на антиген и 12 187 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 12,04%, за последние 14 дней - 9,15%, за последние семь дней – 9,19%.К этому времени в Грузии сделана 2 112 851 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки - 3 707.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 611, в ковид-гостиницах – 1 084.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19