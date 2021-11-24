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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201
За последние 24 часа от коронавируса скончались 64 человека, вылечились 4 098 пациентов 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 201. Скончались 64 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 822 383 случая заражения. Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 098 человек, с начала пандемии - 763 755. Скончались 11 679.За сутки сделано 26 588 тестов, в том числе 14 401 на антиген и 12 187 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 12,04%, за последние 14 дней - 9,15%, за последние семь дней – 9,19%.К этому времени в Грузии сделана 2 112 851 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки - 3 707.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 611, в ковид-гостиницах – 1 084.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201

10:50 24.11.2021 (обновлено: 10:54 24.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди в масках и термоскрининг
Эпидемия коронавируса - люди в масках и термоскрининг - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 64 человека, вылечились 4 098 пациентов
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 201. Скончались 64 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 822 383 случая заражения.
Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 098 человек, с начала пандемии - 763 755. Скончались 11 679.
За сутки сделано 26 588 тестов, в том числе 14 401 на антиген и 12 187 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 12,04%, за последние 14 дней - 9,15%, за последние семь дней – 9,19%.
К этому времени в Грузии сделана 2 112 851 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки - 3 707.
В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 611, в ковид-гостиницах – 1 084.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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