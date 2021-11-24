Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/grazhdaninu-nigerii-grozit-do-12-let-tyurmy-v-gruzii-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-262343599.html
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
Вместе с сообщниками из Грузии он осуществил две мошеннические схемы, присвоив почти 200 тысячи долларов и почти 60 тысяч евро 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T20:08+0400
2021-11-24T20:17+0400
происшествия
новости
грузия
нидерланды
нигерия
йемен
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251127873_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_f3d4a574f41676e7c9543069e0779b38.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против двух лиц по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов, и легализации незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломал электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO. и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика обманом убедил перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.Также установлено, что гражданин Нигерии вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками в соцсети Facebook завел страницу на вымышленное имя. Через поддельный аккаунт они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что являются врачом Миссии ООН в Йемене, который планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью с потерпевшим в ближайшее время.Для решения вопроса с отпуском несуществующего врача гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.Эту сумму обвиняемый по частям зачислил на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC Bank. Таким образом он легализовал 8,1 тысячи евро.Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.По отношению к его сообщнику, гражданину Грузии, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/afera-na-milliony-biznesmen-v-gruzii-obvinyaetsya-v-moshennichestve--261741852.html
нидерланды
нигерия
йемен
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251127873_94:118:1076:854_1920x0_80_0_0_b848fde4ab5a5b13229dc35decf167ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, нидерланды, нигерия, йемен, генеральная прокуратура грузии

Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег

20:08 24.11.2021 (обновлено: 20:17 24.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Вместе с сообщниками из Грузии он осуществил две мошеннические схемы, присвоив почти 200 тысячи долларов и почти 60 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против двух лиц по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов, и легализации незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.
Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломал электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO. и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика обманом убедил перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.
Также установлено, что гражданин Нигерии вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками в соцсети Facebook завел страницу на вымышленное имя. Через поддельный аккаунт они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что являются врачом Миссии ООН в Йемене, который планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью с потерпевшим в ближайшее время.
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве
3 ноября, 11:24
Для решения вопроса с отпуском несуществующего врача гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.
Эту сумму обвиняемый по частям зачислил на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC Bank. Таким образом он легализовал 8,1 тысячи евро.
Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
По отношению к его сообщнику, гражданину Грузии, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:12В ВОЗ призвали людей быть осторожнее накануне зимних праздников из-за коронавируса
20:23Карасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3
20:08Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
19:34Что можно купить в Грузии по цене нового iPhone
19:25"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
18:49Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
18:34Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
18:20"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдову
17:50"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах
17:36Ограничение на количество людей за столиком в ресторанах Грузии остается в силе
17:16Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря
16:46Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений
16:40Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
16:31Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
16:16Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
16:01В "Грузинской мечте" объяснили, почему недовольны Народным защитником
15:46Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
15:16Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
14:53В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео
14:46В Грузии ужесточают надзор за незаконной вырубкой елей перед Новым годом