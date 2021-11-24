https://sputnik-georgia.ru/20211124/grazhdaninu-nigerii-grozit-do-12-let-tyurmy-v-gruzii-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-262343599.html

Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег

Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег

Вместе с сообщниками из Грузии он осуществил две мошеннические схемы, присвоив почти 200 тысячи долларов и почти 60 тысяч евро 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T20:08+0400

2021-11-24T20:08+0400

2021-11-24T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против двух лиц по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов, и легализации незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломал электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO. и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика обманом убедил перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.Также установлено, что гражданин Нигерии вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками в соцсети Facebook завел страницу на вымышленное имя. Через поддельный аккаунт они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что являются врачом Миссии ООН в Йемене, который планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью с потерпевшим в ближайшее время.Для решения вопроса с отпуском несуществующего врача гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.Эту сумму обвиняемый по частям зачислил на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC Bank. Таким образом он легализовал 8,1 тысячи евро.Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.По отношению к его сообщнику, гражданину Грузии, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/afera-na-milliony-biznesmen-v-gruzii-obvinyaetsya-v-moshennichestve--261741852.html

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