https://sputnik-georgia.ru/20211124/gruzinskaya-oppozitsiya-rasskazhet-o-strategii-mirnoy-revolyutsii-do-kontsa-nedeli-262325745.html

Грузинская оппозиция расскажет о стратегии "мирной революции" до конца недели

Грузинская оппозиция расскажет о стратегии "мирной революции" до конца недели

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" скоро потеряет власть, уверены в оппозиции 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T13:24+0400

2021-11-24T13:24+0400

2021-11-24T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция раскроет свой план действий до конца этой недели, заявил председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия во время акции на проспекте Руставели .Политическая ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране. Главные требования протестующих: освобождение Саакашвили и назначение досрочных выборов в парламент. Как отметил Мелия, в Грузии уже началась "мирная революция" и "Грузинская мечта" не сможет продлить свое пребывание у власти.По словам лидеров "Единого национального движения", они уже начали консультации с другими политическими силами. Противники правящей партии требуют досрочные, полностью пропорциональные выборы в парламент."Мы очень серьезно работаем над планом действий не только внутри партии, но и с нашими партнерами вне партии. В ближайшие дни мы представим вам план, и заверяю, что будут предприняты эффективные шаги", - сказал член ЕНД Бачо Долидзе.Активные переговоры подтверждают и в партии "Лело для Грузии"."Мы продолжим борьбу с парламентской трибуны. Тем не менее, вместе с нашими коллегами из оппозиции мы будем так же активно участвовать в повестке дня оппозиции, используя различные платформы, включая уличные протесты", - сказал один из лидеров "Лело" Григол Гегелия.Лидер "Лело" Мамука Хазарадзе считает, что необходимо создание прочной платформы "Национальная безопасность и экономика" для всеобщей консолидации. Для реализации этой идеи "Лело" готово вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами.Протесты оппозиции в городах Грузии начались вскоре после второго тура выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиции считает результаты выборов сфальсифицированы и требует проведения досрочных . До 19 ноября основным требованием оппозиции наряду с досрочными выборами был перевод заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику из тюремной больницы. После того, как экс-президента перевели в военный госпиталь в Гори (близ Тбилиси) в ночь на 20 ноября основным требованием вновь стало проведение досрочных выборов по пропорциональной системе.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября. В тот же день он объявил о начале голодовки, которая продлилась 50 дней. Саакашвили считает себя политическим заключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/khorosho-organizovannye-no----ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-261693978.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, ника мелия, мамука хазарадзе