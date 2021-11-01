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Местные выборы в Грузии 2021
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"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии
"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии
Американский дипкорпус разделает оценку БДИПЧ в связи с местными выборами в Грузии 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T16:21+0400
2021-11-01T17:10+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй тур выборов в органы местной власти Грузии был хорошо организован, однако продолжающая поляризация в стране негативно отразилась на процессе голосования, говорится в заявлении посольства США в Грузии.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Как отмечено в заявлении, резкий дисбаланс ресурсов и непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции.Тут же отмечено, что БДИПЧ выразил озабоченность тем, что представители наблюдательских организаций действуют как сторонники партии и время от времени мешают процессу голосования."Несмотря на то, что БДИПЧ постановил, что Центральная избирательная комиссия провела второй тур профессионально и прозрачно, по-прежнему были высказаны опасения по поводу предвзятости избирательных комиссий более низкого уровня. Группы наблюдателей посольства США стали свидетелями фактов аналогичной предвзятости и вмешательства на нескольких избирательных участках", - отмечено в заявлении.В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года - такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование - значительно повысили прозрачность процесса голосования.Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в предвыборный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать."Вместо улучшения обстановки за счет решения проблем, выявленных наблюдателями за выборами в первом туре выборов: запугивание, оскорбительная риторика, злоупотребление административным ресурсом, сообщения о явном подкупе голосов и другие нарушения продолжались, а политизированные СМИ усугубляли поляризованную среду", - говорится в заявлении.Посольство США особенно обеспокоено сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и второго тура."Эти группы являются краеугольным камнем любой демократии, и нападение на СМИ и наблюдателей должны быть расследованы и осуждены по всей строгости закона. Их сообщения следует рассматривать как важную информацию, которая может улучшить избирательный процесс", - говорится в заявлении.Каждые выборы, даже если они с погрешностями, - это возможность извлечь уроки из опыта и отреагировать на повторяющиеся нарушения, которые подорвали доверие людей к демократическим институтам, говорится в заявлении дипломатического представительства.Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует кандидат оппозиции, — Цаленджиха (Самегрело).Что касается выборов депутатов сакребуло, оппозиционеры получили большинство мест в совещательных органах лишь в шести муниципалитетах. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/bdipch-vybory-v-gruzii-v-tselom-byli-khorosho-organizovany-261662694.html
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политика, новости, грузия, посольство сша в грузии, выборы

"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии

16:21 01.11.2021 (обновлено: 17:10 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Американский дипкорпус разделает оценку БДИПЧ в связи с местными выборами в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй тур выборов в органы местной власти Грузии был хорошо организован, однако продолжающая поляризация в стране негативно отразилась на процессе голосования, говорится в заявлении посольства США в Грузии.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Как отмечено в заявлении, резкий дисбаланс ресурсов и непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции.
"Мы разделяем оценку БДИПЧ о том, что выборы в целом были мирными и хорошо организованными, однако обвинения в запугивании и давлении избирателей сохранялись, а продолжающаяся поляризация, сопровождавшаяся эскалацией негативной риторики, негативно повлияла на процесс", - говорится в заявлении посольства.
Тут же отмечено, что БДИПЧ выразил озабоченность тем, что представители наблюдательских организаций действуют как сторонники партии и время от времени мешают процессу голосования.
"Несмотря на то, что БДИПЧ постановил, что Центральная избирательная комиссия провела второй тур профессионально и прозрачно, по-прежнему были высказаны опасения по поводу предвзятости избирательных комиссий более низкого уровня. Группы наблюдателей посольства США стали свидетелями фактов аналогичной предвзятости и вмешательства на нескольких избирательных участках", - отмечено в заявлении.
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
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БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
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В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года - такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование - значительно повысили прозрачность процесса голосования.
Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в предвыборный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать.
"Вместо улучшения обстановки за счет решения проблем, выявленных наблюдателями за выборами в первом туре выборов: запугивание, оскорбительная риторика, злоупотребление административным ресурсом, сообщения о явном подкупе голосов и другие нарушения продолжались, а политизированные СМИ усугубляли поляризованную среду", - говорится в заявлении.
Посольство США особенно обеспокоено сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и второго тура.
"Эти группы являются краеугольным камнем любой демократии, и нападение на СМИ и наблюдателей должны быть расследованы и осуждены по всей строгости закона. Их сообщения следует рассматривать как важную информацию, которая может улучшить избирательный процесс", - говорится в заявлении.
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Каждые выборы, даже если они с погрешностями, - это возможность извлечь уроки из опыта и отреагировать на повторяющиеся нарушения, которые подорвали доверие людей к демократическим институтам, говорится в заявлении дипломатического представительства.
"Прежде всего, мы призываем лидеров Грузии принять и осуществить все оставшиеся реформы, рекомендованные ОБСЕ / БДИПЧ, Венецианской комиссией и другими международными экспертами. Указанные рекомендации были представлены по запросу парламента и станут важным шагом в улучшении предстоящих выборов", - отмечено в заявлении.
Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует кандидат оппозиции, — Цаленджиха (Самегрело).
Что касается выборов депутатов сакребуло, оппозиционеры получили большинство мест в совещательных органах лишь в шести муниципалитетах.

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