https://sputnik-georgia.ru/20211124/gruzinskiy-biznesmen-pogib-pri-voskhozhdenii-na-gornuyu-vershinu-262318628.html

Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину

Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину

Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бизнесмен и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в муниципалитете Степанцминда.65-летний Илия Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался. В настоящее время в горы, где произошел трагический случай, из Гудаури направляется группа спасателей.Кокая увлекался альпинизмом . Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.Илия Кокая владеет сетью гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/spasatelnaya-operatsiya-prokhodit-v-gorakh-na-vostoke-gruzii-262316721.html

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