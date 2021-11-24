https://sputnik-georgia.ru/20211124/gruzinskiy-biznesmen-pogib-pri-voskhozhdenii-na-gornuyu-vershinu-262318628.html
Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину
Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину
Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T00:44+0400
2021-11-24T00:44+0400
2021-11-24T00:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бизнесмен и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в муниципалитете Степанцминда.65-летний Илия Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался. В настоящее время в горы, где произошел трагический случай, из Гудаури направляется группа спасателей.Кокая увлекался альпинизмом . Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.Илия Кокая владеет сетью гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/spasatelnaya-operatsiya-prokhodit-v-gorakh-na-vostoke-gruzii-262316721.html
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происшествия, новости, грузия
Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину
00:44 24.11.2021 (обновлено: 00:49 24.11.2021)
Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Бизнесмен и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб сегодня во время восхождения на вершину Деда эна (3449 метров) в муниципалитете Степанцминда.
65-летний Илия Кокая совершал восхождение вместе с другом Леваном Мушкудиани. По словам товарища, Кокая поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму, от которой скончался. В настоящее время в горы, где произошел трагический случай, из Гудаури направляется группа спасателей.
Кокая увлекался альпинизмом . Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
Илия Кокая владеет сетью гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов.