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Хозяин разыграл свою собаку простой детской шуткой – милое видео

Хозяин разыграл свою собаку простой детской шуткой – милое видео

Очаровательный ретривер так и не понял, что происходит, и решил спешно ретироваться от греха подальше 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T14:21+0400

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На кадрах видно, как мужчина сидит вместе с золотым ретривером у стеклянного окна на первом этаже дома и смотрит куда-то вдаль. Затем хозяин, сидящий слева от питомца, хлопает его по правой стороне, словно это делает не он. Ретривер же вопросительно разворачивается, но никого не находит. Когда подобное происходит во второй раз, питомец решает уйти от этого странного места от греха подальше.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео