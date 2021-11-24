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Хозяин разыграл свою собаку простой детской шуткой – милое видео
Хозяин разыграл свою собаку простой детской шуткой – милое видео
Очаровательный ретривер так и не понял, что происходит, и решил спешно ретироваться от греха подальше 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:21+0400
2021-11-24T14:21+0400
2021-11-24T14:25+0400
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На кадрах видно, как мужчина сидит вместе с золотым ретривером у стеклянного окна на первом этаже дома и смотрит куда-то вдаль. Затем хозяин, сидящий слева от питомца, хлопает его по правой стороне, словно это делает не он. Ретривер же вопросительно разворачивается, но никого не находит. Когда подобное происходит во второй раз, питомец решает уйти от этого странного места от греха подальше.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Хозяин разыграл свою собаку простой детской шуткой – милое видео
14:21 24.11.2021 (обновлено: 14:25 24.11.2021)
Очаровательный ретривер так и не понял, что происходит, и решил спешно ретироваться от греха подальше
На кадрах видно, как мужчина сидит вместе с золотым ретривером у стеклянного окна на первом этаже дома и смотрит куда-то вдаль. Затем хозяин, сидящий слева от питомца, хлопает его по правой стороне, словно это делает не он. Ретривер же вопросительно разворачивается, но никого не находит. Когда подобное происходит во второй раз, питомец решает уйти от этого странного места от греха подальше.
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