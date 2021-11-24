https://sputnik-georgia.ru/20211124/nachalas-prodazha-biletov-na-match-sbornykh-gruzii-i-ukrainy-po-basketbolu-262336519.html

Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу

Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу

Из-за ковид-ограничений матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта" 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Украины в рамках квалификации к ЧМ-2023, который состоится в тбилисском "Дворце спорта" 26 ноября, поступили в продажу. Встреча начнется в 19:00 по тбилисскому времени.Билеты можно приобрести онлайн на сайте TKT.ge. Их цена составит 20 лари.Как сообщает федерация баскетбола Грузии, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта", то есть около 3200 человек.Чтобы попасть во "Дворец спорта", необходимо предоставить или справку о полной вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный результат теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.Все находящиеся на территории "Дворца спорта" обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.В квалификации ЧМ-2023 сборная Грузии выступит в группе "G" вместе с командами Украины, Испании и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-262154109.html

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