https://sputnik-georgia.ru/20211124/nachalas-prodazha-biletov-na-match-sbornykh-gruzii-i-ukrainy-po-basketbolu-262336519.html
Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
Из-за ковид-ограничений матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта" 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T16:40+0400
2021-11-24T16:40+0400
2021-11-24T17:06+0400
спорт
новости
грузия
украина
баскетбол
чемпионат мира по баскетболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24327/81/243278191_0:68:2697:1585_1920x0_80_0_0_c2f7dbaa3faf878203ddea002512afea.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Украины в рамках квалификации к ЧМ-2023, который состоится в тбилисском "Дворце спорта" 26 ноября, поступили в продажу. Встреча начнется в 19:00 по тбилисскому времени.Билеты можно приобрести онлайн на сайте TKT.ge. Их цена составит 20 лари.Как сообщает федерация баскетбола Грузии, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта", то есть около 3200 человек.Чтобы попасть во "Дворец спорта", необходимо предоставить или справку о полной вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный результат теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.Все находящиеся на территории "Дворца спорта" обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.В квалификации ЧМ-2023 сборная Грузии выступит в группе "G" вместе с командами Украины, Испании и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-262154109.html
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24327/81/243278191_155:0:2542:1790_1920x0_80_0_0_6422637a6160091cd9c0d9764e87950f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, украина, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу
Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
16:40 24.11.2021 (обновлено: 17:06 24.11.2021)
Из-за ковид-ограничений матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта"
ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Билеты на матч между сборными Грузии и Украины в рамках квалификации к ЧМ-2023, который состоится в тбилисском "Дворце спорта" 26 ноября, поступили в продажу. Встреча начнется в 19:00 по тбилисскому времени.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте TKT.ge. Их цена составит 20 лари.
Как сообщает
федерация баскетбола Грузии, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, матч смогут посетить только 30% болельщиков от общей вместимости "Дворца спорта", то есть около 3200 человек.
Чтобы попасть во "Дворец спорта", необходимо предоставить или справку о полной вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный результат теста на наличие антител, сделанного в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.
Все находящиеся на территории "Дворца спорта" обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
В квалификации ЧМ-2023 сборная Грузии выступит в группе "G" вместе с командами Украины, Испании и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.