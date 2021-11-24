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Недовольные крестьяне пытаются перекрыть центральную трассу близ Гори
Недовольные крестьяне пытаются перекрыть центральную трассу близ Гори
Жители села Зегдулети протестуют против продажи их пастбищ 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T13:39+0400
2021-11-24T13:39+0400
2021-11-24T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Жители села Зегдулети Горийского района пытаются перекрыть центральную трассу, на месте мобилизована полиция, передает корр. Sputnik с места событий.Местные жители опротестовывают продажу сельских пастбищ иностранным инвесторам и требуют вернуть им землю.Иностранцам разрешат владеть сельхозземлей в Грузии?>>"У нас отняли 75 гектаров пастбищ. Продали иностранцу. Где теперь пасти скот? У меня две коровы, я пытаюсь заработать две копейки и продать сыр. Теперь у меня отнимают и этот заработок", - говорит один из участников акции.Полиция не позволила собравшимся перекрыть движение на центральной автотрассе, но они не расходятся. Сельчане ждут представителей местных властей, чтобы выслушать ответы на свои вопросы.С протестующими встретился заместитель мэра Горийского района Тамаз Шиошвили. Во время встречи Шиошвили попросил десятидневный срок для выяснения ситуации.Протестующие приняли решение на время прекратить протест.Вместе с тем сельчане заявили, что если полиция прибегнет к арестам, на акцию выйдет еще больше людей.Согласно поправкам в Конституцию Грузии от 2017 года, продавать землю иностранцам запрещается на законодательном уровне. Земля сельскохозяйственного назначения считается "ресурсом особого значения", поэтому ею могут владеть "только граждане Грузии, объединение граждан Грузии, муниципалитет и само государство". Иностранец может получить землю в Грузии только по наследству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, гори, земля, акция
Недовольные крестьяне пытаются перекрыть центральную трассу близ Гори
13:39 24.11.2021 (обновлено: 14:23 24.11.2021)
Жители села Зегдулети протестуют против продажи их пастбищ
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Жители села Зегдулети Горийского района пытаются перекрыть центральную трассу, на месте мобилизована полиция, передает корр. Sputnik
с места событий.
Местные жители опротестовывают продажу сельских пастбищ иностранным инвесторам и требуют вернуть им землю.
"У нас отняли 75 гектаров пастбищ. Продали иностранцу. Где теперь пасти скот? У меня две коровы, я пытаюсь заработать две копейки и продать сыр. Теперь у меня отнимают и этот заработок", - говорит один из участников акции.
Полиция не позволила собравшимся перекрыть движение на центральной автотрассе, но они не расходятся. Сельчане ждут представителей местных властей, чтобы выслушать ответы на свои вопросы.
С протестующими встретился заместитель мэра Горийского района Тамаз Шиошвили. Во время встречи Шиошвили попросил десятидневный срок для выяснения ситуации.
Протестующие приняли решение на время прекратить протест.
Вместе с тем сельчане заявили, что если полиция прибегнет к арестам, на акцию выйдет еще больше людей.
Согласно поправкам в Конституцию Грузии от 2017 года, продавать землю иностранцам запрещается на законодательном уровне. Земля сельскохозяйственного назначения считается "ресурсом особого значения", поэтому ею могут владеть "только граждане Грузии, объединение граждан Грузии, муниципалитет и само государство". Иностранец может получить землю в Грузии только по наследству.
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