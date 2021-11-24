https://sputnik-georgia.ru/20211124/sherif---real-madrid-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262318809.html

"Шериф" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Шериф" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Шериф" и "Реал" Мадрид 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T09:36+0400

2021-11-24T09:36+0400

2021-11-24T09:36+0400

спорт

футбол

фк "реал" (мадрид)

лига чемпионов уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

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Похоже, что сказка молдавского "Шерифа" в Лиге чемпионов УЕФА закончилась. Сенсационно выиграв два первых матча групповой стадии, подопечные Олега Вернидуба дважды проиграли "Интеру" с одинаковым счетом 1:3. Сейчас "осы" примут мадридский "Реал", который они обыграли в Испании 2:1.С другой стороны, "Шериф" очень близок к тому, чтобы выйти в плей-офф второго по значимости турнира – Лиги Европы УЕФА. Идущий на последнем месте "Шахтер" молдавский клуб опережает на пять очков и в последнем туре будет играть именно с "горняками". Правда, эта встреча станет актуальной только в том случае, если "Шахтер" сумеет в V туре обыграть "Интер" на выезде.Что касается "Реала", то мадридский клуб возглавляет квартет "D", и в последний игровой день в очном противостоянии с "Интером" решит судьбу первого места. К игре в Тирасполе команда Карло Анчелотти подходит, имея в своем активе шесть побед в последних семи матчах во всех турнирах (четыре в "Примере" и два в ЛЧ). В этих матчах "Реал" забил 17 голов и пропустил пять. Одним словом – "королевский клуб" находится в отличной форме.Букмекеры не сомневаются в том, что "Реал" возьмет реванш за домашнее поражение. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,23 (против 12,0 у "Шерифа").С большой долей вероятности предположу, что именно так и произойдет, но брать столь мизерный коэффициент как-то не хочется. Обращу внимание на тот факт, что в пяти из шести последних матчей "Реала" проходила ставка "обе забьют". В схему не вписалась встреча с "Осасуной" (0:0). "Шериф" почти одной ногой в Лиге Европы, да и в ЛЧ шансы на проход еще есть.Все это я к тому, что в предстоящей игре хозяевам совершенно нечего бояться. Они могут попробовать сыграть в открытый футбол с "Реалом". Понятно – это чревато разгромом, но когда еще в Тирасполь приедет такой европейский гранд. Предположу, что команды обменяются забитыми голами.Ставка: обе команды забьют за 1,89.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/inter---shakhter-donetsk-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262313808.html

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спорт, футбол, фк "реал" (мадрид), лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей