https://sputnik-georgia.ru/20211124/smert-oppozitsionnogo-deputata-v-batumi-gruzinskuyu-mechtu-obvinili-v-davlenii-262328635.html

Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении

Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении

В правящей партии отрицают все обвинения оппозиции 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T15:16+0400

2021-11-24T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и на него оказывали давление, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе на брифинге.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло. Как утверждает Киртадзе, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе.На брифинге также были обнародованы аудиозаписи предположительно разговоров Табагидзе и Бакуридзе с Путкарадзе, которые якобы предлагали ему 100 тысяч долларов."Они провели не одну встречу с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично ставил меня в известность об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне эти записи", - отметил Киртадзе.На обвинения оппозиции ответил глава АР Аджарии Торнике Тижвадзе.Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить промежуточные выборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/byudzhet-batumi-na-2022-god-stal-predmetom-sporov-vlastey-i-oppozitsii-262305064.html

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