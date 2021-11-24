Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/smert-oppozitsionnogo-deputata-v-batumi-gruzinskuyu-mechtu-obvinili-v-davlenii-262328635.html
Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
В правящей партии отрицают все обвинения оппозиции 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T15:16+0400
2021-11-24T15:29+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
цик грузии
торнике рижвадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/80/235208009_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e646a1fdf0d9c66312405cd99c0170fa.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и на него оказывали давление, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе на брифинге.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло. Как утверждает Киртадзе, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе.На брифинге также были обнародованы аудиозаписи предположительно разговоров Табагидзе и Бакуридзе с Путкарадзе, которые якобы предлагали ему 100 тысяч долларов."Они провели не одну встречу с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично ставил меня в известность об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне эти записи", - отметил Киртадзе.На обвинения оппозиции ответил глава АР Аджарии Торнике Тижвадзе.Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить промежуточные выборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/byudzhet-batumi-na-2022-god-stal-predmetom-sporov-vlastey-i-oppozitsii-262305064.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/80/235208009_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_39fc55ba2d978f40afef0c0da7999b87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, грузинская мечта, цик грузии, торнике рижвадзе

Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении

15:16 24.11.2021 (обновлено: 15:29 24.11.2021)
© Sputnik / Seyran BaroyanМэрия города Батуми
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться на
В правящей партии отрицают все обвинения оппозиции
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и на него оказывали давление, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе на брифинге.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.

"Им нужно было перевести одного человека из фракции "Национальное движение", чтобы "Грузинская мечта" была представлена большинством в сакребуло Батуми. На разных членов нашей партии осуществлялось давление. Однако одним из первых, на кого началось давление и попытки подкупа, был Нугзар Путкарадзе, который скончался несколько дней назад", - заявил Киртадзе.

Как утверждает Киртадзе, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе.
На брифинге также были обнародованы аудиозаписи предположительно разговоров Табагидзе и Бакуридзе с Путкарадзе, которые якобы предлагали ему 100 тысяч долларов.
"Они провели не одну встречу с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично ставил меня в известность об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне эти записи", - отметил Киртадзе.
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции
Вчера, 14:56
На обвинения оппозиции ответил глава АР Аджарии Торнике Тижвадзе.

"Будьте уверены, что если член моей семьи не фигурирует в какой-то записи, то я от всех потребую извинений", - заявил Рижвадзе журналистам.

Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить промежуточные выборы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:46Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений для ресторанов
16:40Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
16:31Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
16:16Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
16:01В "Грузинской мечте" объяснили, почему недовольны Народным защитником
15:46Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
15:16Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
14:53В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео
14:46В Грузии ужесточают надзор за незаконной вырубкой елей перед Новым годом
14:31Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе
14:23Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео
14:15В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей
14:05Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве книги колумниста Sputnik Грузия
14:05Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
13:39Недовольные крестьяне пытались перекрыть центральную трассу близ Гори
13:24Грузинская оппозиция расскажет о стратегии "мирной революции" до конца недели
13:09В Грузии завершена работа над рукописной версией "Витязя в тигровой шкуре"
12:39Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
12:24Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"
12:09Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети