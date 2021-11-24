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Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
В правящей партии отрицают все обвинения оппозиции 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T15:16+0400
2021-11-24T15:16+0400
2021-11-24T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и на него оказывали давление, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе на брифинге.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло. Как утверждает Киртадзе, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе.На брифинге также были обнародованы аудиозаписи предположительно разговоров Табагидзе и Бакуридзе с Путкарадзе, которые якобы предлагали ему 100 тысяч долларов."Они провели не одну встречу с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично ставил меня в известность об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне эти записи", - отметил Киртадзе.На обвинения оппозиции ответил глава АР Аджарии Торнике Тижвадзе.Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить промежуточные выборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
15:16 24.11.2021 (обновлено: 15:29 24.11.2021)
В правящей партии отрицают все обвинения оппозиции
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе, который скончался на прошлой неделе, пытались подкупить и на него оказывали давление, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе на брифинге.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.
"Им нужно было перевести одного человека из фракции "Национальное движение", чтобы "Грузинская мечта" была представлена большинством в сакребуло Батуми. На разных членов нашей партии осуществлялось давление. Однако одним из первых, на кого началось давление и попытки подкупа, был Нугзар Путкарадзе, который скончался несколько дней назад", - заявил Киртадзе.
Как утверждает Киртадзе, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе.
На брифинге также были обнародованы аудиозаписи предположительно разговоров Табагидзе и Бакуридзе с Путкарадзе, которые якобы предлагали ему 100 тысяч долларов.
"Они провели не одну встречу с Путкарадзе. Мы были в курсе. Господин Нугзар лично ставил меня в известность об этих встречах, и когда они приняли невыносимый характер, господин Нугзар сам сделал записи. Я уверен, что и другая сторона делала эти записи. Он лично предоставил мне эти записи", - отметил Киртадзе.
На обвинения оппозиции ответил глава АР Аджарии Торнике Тижвадзе.
"Будьте уверены, что если член моей семьи не фигурирует в какой-то записи, то я от всех потребую извинений", - заявил Рижвадзе журналистам.
Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре. Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить промежуточные выборы.
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